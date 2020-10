Pistoia, che fatica nello scrimmage con Etrusca San Miniato

Primo scrimmage della stagione per la Giorgio Tesi Group Pistoia, che dopo l’esordio in Supercoppa contro Rieti ha avuto la meglio su San Miniato (Serie B) per 79-75.

Un buon test per gli uomini di coach Michele Carrea, che per la prima volta ha avuto a disposizione il gruppo al completo. Grande equilibrio nei primi tre quarti, sempre sul punto a punto, con i pisani molto battaglieri e determinati. Nell’ultimo periodo l’allungo decisivo dei biancorossi, guidati da Marks (top scorer con 15 punti), Sims e Wheatle (13)

Prossimo impegno per la seconda giornata di Supercoppa, domenica 18 ottobre alle 18, quando al PalaTerme arriverà l’Eurobasket Roma. Gli ultimi biglietti rimasti sono disponibili online.

GTG PISTOIA – SAN MINIATO 79-75

PISTOIA: Marks 15, Della Rosa 5, Poletti 8, Zambonin, Del Chiaro 4, Saccaggi 8, Sims 13, Allinei Querci 2, Wheatle 13, Riismaa 11. All. Carrea

PARZIALI: 11-12, 23-23, 25-26, 20-14

Uff stampa Pistoia Basket 2000