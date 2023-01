Pistoia è d’acciaio e passa a Ferrara

Si conferma la solidità dei biancorossi che dopo un match equilibrato conquistano due punti che permettono a Saccaggi e compagni di mantenere la testa della classifica assieme a Cento e Forlì. Ferrara comunque ha dimostrato ancora una volta di aver fatto grandi progressi nelle ultime settimane e per tre quarti abbondanti è stata in partita trovando anche il +12 di vantaggio nel primo quarto grazie al solito Cleaves. Senza Amici, è Bellan poi a comandare la difesa lottando tanto anche a rimbalzo ed i toscani devono sudare per rimanere in partita venendo trascinati per lunghi tratti da Saccaggi e Varnado. Nel terzo quarto la Tassi Group prova ad accelerare con una difesa a zona che mette in difficoltà i tiratori pistoiesi. A rimbalzo però Ferrara soffre ed i biancorossi reggono fino all’ultimo quarto quando piazzano il parziale decisivo. Grande merito di Copeland e Varnado, oltre che di Saccaggi e Della Rosa che con lucidità hanno gestito bene i possessi decisivi. Il resto poi lo ha fatto la difesa che non ha concesso più nulla a Cleaves mentre Smith è rimasto ai margini per lunghissimi tratti a causa di problemi di falli. La Giorgio Tesi vince dunque 74 a 79 e tra qualche giorno dovrà affrontare Forlì in uno scontro di altissima classifica ed anche Ferrara sarà impegnata a Chieti per un altro confronto molto importante in chiave salvezza.

Tassi Group Ferrara – Giorgio Tesi Group Pistoia 74-79 (25-19, 20-26, 18-15, 11-19)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 21 (5/10, 3/5), Mihajlo Jerkovic 16 (4/7, 1/3), Gianmarco Bertetti 11 (1/2, 2/2), Luca Campani 10 (4/9, 0/1), Simone Bellan 8 (1/3, 2/3), Andrew Smith 6 (3/3, 0/1), Maurizio Tassone 2 (1/3, 0/1), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/2), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cavicchi 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 31 10 + 21 (Simone Bellan 14) – Assist: 21 (Andy Cleaves ii, Simone Bellan, Maurizio Tassone 4).

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 20 (6/9, 2/9), Lorenzo Saccaggi 16 (5/8, 0/1), Zach Copeland 14 (4/8, 2/9), Carl Wheatle 9 (2/6, 1/1), Daniele Magro 9 (3/3, 0/0), Gianluca Della rosa 8 (0/1, 1/6), Matteo Pollone 3 (0/1, 1/1), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0), Francesco Pierattini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 28 12 + 16 (Carl Wheatle 8) – Assist: 9 (Carl Wheatle 3)