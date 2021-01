Pistoia incontenibile, con Chieti sesta vittoria di fila

Vittoria d’autorità per la compagine allenata da Michele Carrea, che scappa nella ripresa e festeggia alla fine per 86-74, riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri (-11 all’andata). Da sottolineare i quattro giocatori in doppia cifra, con Saccaggi miglior marcatore a quota 17 punti.

Giorgio Tesi Group Pistoia – LUX Chieti Basket 1974 86-74 (23-21, 18-13, 25-22, 20-18)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Lorenzo Saccaggi 17 (5/5, 2/3), Mitchell Poletti 16 (4/6, 1/8), Tre’shaun Fletcher 14 (4/8, 1/5), Deshawn Sims 14 (7/13, 0/1), Carl Wheatle 9 (3/7, 1/2), Dario Zucca 8 (1/2, 2/3), Gianluca Della rosa 3 (0/0, 1/3), Joonas Riismaa 3 (0/0, 1/2), Angelo Del chiaro 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Deshawn Sims 12) – Assist: 17 (Tre’shaun Fletcher 5)

LUX Chieti Basket 1974: Davide Meluzzi 16 (8/9, 0/4), Davide Bozzetto 15 (4/9, 2/3), Marco Santiangeli 13 (4/6, 1/4), Pendarvis Williams 10 (4/7, 0/0), Paulius Sorokas 8 (1/7, 2/5), Guglielmo Sodero 8 (2/3, 0/2), Francesco ikechukwu Ihedioha 4 (1/2, 0/1), Mitt Arnold 0 (0/0, 0/0), Alessandro Piazza 0 (0/0, 0/0), Giancarlo Favali 0 (0/0, 0/0), Nikola Mijatovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Davide Bozzetto 9) – Assist: 11 (Davide Bozzetto 3)