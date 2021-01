Pistoia porta a casa la 4 vittoria consecutiva dopo un supplementare adrenalinico.

2 Della Rosa 0; 4 Poletti 17; 11 Del Chiaro 2; 12 Fletcher 14; 15 Saccaggi 18; 16 Sims 24; 21 Querci n.e; 24 Wheatle 6; 25 Riismaa 9; 33 Zucca 0; coach Michele Carrea.

2 Pacher 27; 3 Vencato 7; 8 Fantoni 10; 9 Dellosto 0; 11 Baldasarre 14; 14 Ugolini n.e.; 18 Zampini 4; 21 Panni 10; 41 Hasbrouck 14; 75 Filoni 1; coach Spiro Leka.

Refeeres: Mauro Moretti, Alex D’Amato, Daniele Yang Yao.

In questa 15sima giornata del girone rosso, la GTG Pistoia scende in campo con il quintetto proposto come la precedente partita contro Eurobasket Roma, ovvero: Saccaggi, Fletcher, Wheatle, Sims e Poletti. I biancorossi mettono subito la freccia grazie inizialmente ad un Fletcher risolutivo ed un buon recupero ai rimbalzi, dove spicca soprattutto Wheatle. Il primo quarto si conclude con un punteggio di 21-14, anche grazie all’inserimento di Riismaa, incisivo nell’andare a canestro.

Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo quarto, coach Carrea fa entrare Del Chiaro al suo esordio stagionale che conclude anche con 2 punti preziosi. Dal 2 minuto circa gli emiliani si fanno pericolosi facendo in soli 4 minuti ben 16 punti, con un parziale di 25-30. Si va all’intervallo lungo l36-37.

Il terzo quarto è caratterizzato da una sostanziale rimonta dei biancorossi (un parziale di 11-3 nei primi 5 minuti), che riescono in modo continuativo a metter in difficoltà la squadra allenata da Leka, Saccaggi on fire il go-to-guy della situazione: 60-52.

Nell’ultimo tempo la Top Secret Ferrara riacciuffa i padroni di casa a 13 secondi dalla fine il punteggio è in parità 76-76 e si va ai supplementari.

Supplementare adrenalinico dove la GTG Pistoia vince meritatamente con 90-87.

MVP: A.J. Paker con 27 punti.