Pistoia s’inchina a Chiusi nel derby toscano

Umana Chiusi – Giorgio Tesi Group Pistoia 79-62 (24-12, 21-22, 16-17, 18-11)

Umana Chiusi: Uzodinma Utomi 22 (5/6, 4/7), Riccardo Bolpin 20 (5/7, 3/6), Lester Medford 16 (4/8, 2/11), Luca Possamai 12 (4/5, 0/0), Davide Raucci 5 (1/4, 1/1), Davide Bozzetto 2 (0/3, 0/0), Lorenzo Raffaelli 2 (1/2, 0/0), Daniel Donzelli 0 (0/1, 0/0), Carlo Porfilio 0 (0/0, 0/0), Giulio Candotto 0 (0/0, 0/0), Marco Braccagni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Uzodinma Utomi 9) – Assist: 14 (Lester Medford 4)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Jordon Varnado 25 (3/8, 4/9), Zach Copeland 18 (2/6, 4/8), Carl Wheatle 8 (3/8, 0/1), Daniele Magro 7 (2/5, 0/0), Lorenzo Saccaggi 2 (0/0, 0/0), Gabriele Benetti 2 (1/3, 0/1), Gianluca Della rosa 0 (0/1, 0/2), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2), Gregorio Allinei 0 (0/0, 0/0), Tormi joonatan Metsla 0 (0/0, 0/0), Mattia Farinon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 31 13 + 18 (Daniele Magro 8) – Assist: 9 (Zach Copeland 3)

Vittoria importante per la San Giobbe nel derby toscano contro Pistoia, la formazione lacustre impone il proprio ritmo fin da subito e tiene il pallino del tabellone per praticamente tutto l’arco della gara. Il parziale di 0-5 firmato da Pistoia inaugura il match, poi è Chiusi a salire di ritmo, recuperando e alzando la freccia. Un grande Bolpin aiutato da un Utomi a ridosso della doppia doppia fanno capire che la San Giobbe è ben dentro la contesa; il primo quarto va in archivio sul 24-12. Al rientro non cambia il copione, tanta San Giobbe e Pistoia costretta a inseguire. Gli ospiti cercano la scintilla, ma ogni qual volta sembrano riemergere, Chiusi restituisce la spallata. Il rientro di Possamai dall’infortunio dà i suoi frutti, il lungo veneziano con una grande prova, va ad aggiungersi alle prestazioni superlative dei compagni e la San Giobbe mantiene l’ampio divario anche alla metà, 45-34. Il terzo periodo si apre con il parziale di Pistoia; i giocatori allenati da Brienza giocano il miglior basket di giornata in questo frangente, ma con questa San Giobbe c’è poco da fare. Ancora Utomi con un paio di triple immaginifiche, poi un Medford tornato sui suoi standard. Il tabellone a dieci dalla fine dei regolamentari dice 61-51. Primi minuti a retine bianche, Pistoia va a bersaglio con Copeland e Varnado (18 punti e 25 punti) ma è troppo tardi. Con autorità Chiusi vince la partita e si aggiudica i due punti dopo le due battute di arresto consecutive. Appuntamento tra sette giorni a Mantova in una sfida salvezza che potrebbe dire molto del futuro prossimo della San Giobbe.

“Prima di tutto vogliamo dedicare la vittoria a Marco Fè, chiusino molto attivo nella comunità scomparso oggi – le parole di coach Bassi nell’immediato post partita. Abbiamo giocato una partita di straordinaria intensità e di buona qualità, dimostrando un grande carattere”

