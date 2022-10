Pistoia supera San Severo in una gara dal basso punteggio

Un amaro mercoledì. Lo scriviamo che l’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo non è riuscita ad espugnare il difficilissimo PalaCarrara. L’anticipo della settima giornata di campionato contro la Giorgio Tesi Group Pistoia ha come punteggio finale il: 54-45; risultato che premia i ragazzi di coach Brienza autori di una partita coriacea grazie anche ai numeri individuali di Saccaggi, 13 Pollone e Varnado 11. Che per la Cestistica fosse una gara difficile lo si sapeva anche solo dalla lettura del roster avversario e dalla sua presenza constate in un campionato complesso come la Serie A2. L’Allianz Pazienza ha approcciato alla sua maniera, concluso in vantaggio il secondo periodo e nel terzo è riuscita a mettere sotto pressione gli ospiti piazzando un pericolosissimo +9 fino al blackout dovuto a palle perse con superficialità e alle percentuali di tiro, da ogni punto di vista, tutt’altro che lusinghiere. Nel momento di maggiore difficoltà, infatti, Pistoia ne è uscita con l’orgoglio delle grandi squadre e ha ribaltato completato inerzia e punteggio sino alla fine.

San Severo non riesce a muovere la classifica in campionato e, sebbene gli encomiabili sforzi di Fabi e company ed un atteggiamento sempre positivo apprezzato dalla prima partita stagionale fino ad oggi, manca il bottino dei due punti che darebbe più tranquillità in termini prettamente numerici. Messa da parte questa parentesi infrasettimanale, domenica è all’orizzonte un altro match per dare la sterzata, imporsi in casa e proseguire il cammino con maggiori consapevolezze avendo sempre in mente l’obiettivo salvezza e. Per ora, come diciamo sempre, si continua lavorando.

PRIMO TEMPO: ERRORI, PUNTEGGIO BASSO E NERI IN VANTAGGIO – Team pistoiese guidato da Saccaggi, Pollone, Wheatle, Varnado e Del Chiaro contri i Neri schierati con Bogliardi, Wilson, Fabi, Lupusor e Daniel. Primi minuti di gioco abbastanza confusionari: le due squadre producono poco e sbagliano tanto. Daniel è il leader del pitturato, permettendo con ciò all’Allianz Pazienza extra possessi utili per cercare di macinare punti ma, dall’altra parte, il miglior giocatore sino a questo momento dell’intera Serie A2, Varnado, prova a farsi sentire con la sua qualità. La Cestistica come al suo solito impatta con diligenza gli incontri e la verve positiva si intravede dall’irruenza dei due falli commessi da capitan Fabi (un potenziale ostacolo per coach Pilot) e dall’essere, seppur di poco, sempre in vantaggio quasi fino alla fine di questo. Infatti, la GTG non si lascia intimidire dai pugliesi e, con calma, non solo riduce le distanze ma soprattutto sul finale si porta avanti concludendo il primo quarto sul: 15-13. Anche la seconda frazione ha il medesimo spartito del primo quarto: percentuali bassissime dalla lunga distanza e non sufficienti nemmeno sotto le plance. Quando sembra che Pistoia attacchi gli avversari arriva la pronta reazione dei Neri che smorzano gli entusiasmi. Sul finale si mette in proprio CJ Wilson che, con sei punti consecutivi e assist preziosi, manda i suoi uomini sull’importante +8 diventato +4, al netto del mini parziale pistoiese, alla sirena è 26-30.

SECONDO TEMPO: PISTOIA REAGISCE AL BUON 3 QUARTO DELL’ALLIANZ E LA VINCE – Solo Saccaggi, alla ripresa, prova a smuovere il massimo svantaggio dei padroni di casa al netto di due squadre completamente diverse. Pistoia non riesce a trovare l’efficacia nei suoi possessi e l’Allianz Pazienza invece gioca in scioltezza, arrivando a conclusioni da tre importantissime come quelle firmate da Wilson e Daniel fino all’alley-oop siglato dagli americani. Proprio nel momento topico giallonero, emerge l’orgoglio della squadra di coach Brienza (complice anche il caloroso tifo) ed ora San Severo è in difficoltà sebbene mantenga un leggerissimo vantaggio: 37-39 al terzo periodo. Con lo sprint positivo nella conclusione del terzo quarto, i padroni di casa rialzano le percentuali, chiudono gli spazi difensivi e costringono sul 46-41 alla sospensione di coach Damiano Pilot. La marcia sanseverese non cambia: continuano gli errori dei Neri a vantaggio dei facili contropiedi biancorossi e si prosegue così fino alla sirena conclusiva. Il finale al PalaCarrara: 54-45.

NEXT GAME – Il tempo di analizzare le cose positive e quello che invece ha funzionato meno è davvero poco: domenica sera, 30 ottobre, scoccherà l’ora dell’impegno casalingo contro la rivelazione del campionato scorso: l’Umana Chiusi. Salto a due fissato per le ore 18.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA-ALLIANZ PAZIENZA CESTISTICA SAN SEVERO 54-45 (15-13; 26-30; 37-39; 54-45)

PISTOIA: Metsla NE, Della Rosa 3, Cemmi NE, Saccaggi 13, Del Chiaro 2, Magro 6, Allinei, Pollone 11, Varnado 11, Wheatle 8. All. Brienza

SAN SEVERO: Wilson Jr 11, Cepic, Lupusor 4, Sabatino, Ly-Lee 2, Fabi 5, Bogliardi 6, Daniel 17, Petrushevski, Arnaldo NE. All. Pilot

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo