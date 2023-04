Pistoia vende cara la pelle ma la Vanoli vince nel 4° periodo con un super Alibegovic

Super sfida tra Pistoia e Vanoli che mantiene le promesse della vigilia. Varnado, Wheatle e Copeland trascinano Pistoia a una grande prova mentre la Vanoli con la forza del gruppo riesce a mettersi in vantaggio. In un ultimo quarto aperto a ogni scenario, ci pensano i 10 punti di Alibegovic a indirizzare il match verso i binari cremonesi.

Vanoli: Mobio, Denegri, Eboua, Lacey, Piccoli

Pistoia: Copeland, Varnado, Magro, Saccagi, Wheatle

1° Quarto: avvio deciso della Vanoli Cremona che punisce con i punti del suo quintetto e facendo girare la palla in maniera molto buona. Pistoia trova una Cremona difensivamente sul pezzo, sbagliando però molte conclusioni dalla distanza. Cremona ne approfitta per piazzare con due triple consecutive (Mobio e Lacey) il break della fuga sul +10 al quarto minuto. Time out di Brienza riaccende Pistoia e manda in completo blackout la Vanoli. Varnado e Wheatle prendono per mano la squadra in attacco, Cremona sbaglia di tutto e di più con il solo Lacey che tiene in vita i suoi. Con un super canestro di Varnado Pistoia mette la testa avanti ma nel finale con 4 punti in rapina di Pecchia permettono alla Vanoli di chiudere in vantaggio il primo quarto sul 19-18.

2° Quarto: la Vanoli rialza definitivamente la testa con Pacher ma la premiata ditta Copeland-Varnado è on fire e tiene viva Pistoia. Appena gli ospiti abbassano un filo l’intensità offensiva la Vanoli si scatena in contropiede trovando i punti della fuga con Pecchia, tornando sul +7 al sesto minuto. La partita si accende, triple per la Vanoli, Pistoia risponde immediatamente con due giochi da tre punti consecutivi. Nel finale Tripla da lontano di Varnado che sulla sirena fissa il 44-39 per la Vanoli.

3° quarto: Cremona prova a scappare con il tiro da punti con Pacher e Caroti protagonisti, Varnado prima poi un caldissimo Wheatle tengono viva la partita che prosegue per tutto il quarto sul filo dell’equilibrio e con una super intensità. Nel finale pesante canestro di Alibegovic che dalla media realizza e fissa il 65-58 per la Vanoli.

4° Quarto: Avvio ancora sul filo dell’equilibrio con triple e spettacolo: un gioco da 4 punti di Wheatle riaccende definitivamente Pistoia ma in questa fase i toscani non riescono a piazzare la zampata del sorpasso. Ecco che a 5 minuti dalla fine sale in cattedra Alibegovic con 8 punti in fila che valgono la mini fuga della Vanoli. Cremona sbaglia le triple che possono chiudere il match. Pistoia però ha finito la benzina e così gli ultimi assalti permettono alla Vanoli di blindare il successo chiudendo con la vittoria per 85-80.

I tabellini:

Vanoli Cremona 85-80 Giorgio Tesi Group Pistoia

Vanoli Cremona: Eboua 9, Pacher 16, Alibegovic 16, Pecchia 11, Caroti 5, Vecchiola ne, Denegri 8, Lacey 9 Piccoli 3, Zacchigna ne, Mobio 8, Ndizie ne. All. Cavina

Giorgio Tesi Group Pistoia: Benetti, Della Rosa 4, Copeland 13, Farinon ne, Saccagi 5, Magro 7, Allinei ne, Pollone 3, Varnado 25, Wheatle 22 All. Brienza