QF G1 – Piacenza ci prova, ma Trapani la spazza via

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Trapani Shark nella gara 1 dei playoff. Una buona Piacenza regge l’urto e rimane in partita per 25 minuti fino al 57-57, per poi implodere e sparire dal campo sotto i colpi di Mobio ,(20 punti), e compagni, che piazzano la spallata decisiva e si portano a casa la vittoria per 90-69. Lunedi si replica in gara 2.

Trapani Shark – Assigeco Piacenza: 90-69 ( 23-19, 46-40, 70-59)

Trapani Shark: Mobio 20, Notae 14, Pullazi 12, Marini 11, Horton 10 Alibegovic 7, Mollura 6, Gentile 4,Imbrò 3, Mian 3

Assigeco Piacenza: Veronesi 15, Skeens 14, Serplli 13, D’Almeida 7, Sabatini 7, Querci 6, Bonacini 4, Filoni 3.

Si alza il sipario sui playoff di A2 e sul tabellone argento, con Trapani finalmente pronta ad iniziare il suo cammino dopo una lunga attesa da solitaria capolista. Piacenza invece, ha strappato con i denti il pass della post seaseon, e scende in Sicilia con tanta tranquillità, un morale alto e senza nulla da perdere, anche se ha perso forse il suo miglior giocatore, Malcolm Miller, infortunatosi proprio al Palashark nella fase ad orologio e ancora ko. Per Trapani Invece tutti abili e pronti, tranne i due che a turno vanno in tribuna che a questo giro sono Rodriguez e Renzi. Pronti via e Skeens fa subito la voce grossa e con 6 punti di fila porta avanti i suoi 3-6 dopo i primi 2 minuti, in cui Notae becca subito la prima tripla di serata. Al 4′ Veronesi risponde con un gioco da quattro punti alla tripla di Mian, e tiene avanti i suoi 8-12. Quintetto piccolo e ottimo dinamismo per gli emiliani, bravi a trovare soluzioni rapide ed efficaci. Imbrò dalla distanza e Marini da sotto, provano ad invertire la rotta, pareggiando a quota 17 ad un minuto dalla prima sirena. Il finale è tutto granata, con Mobio e Pullazi che trovano le triple giuste per scappare sul 23-19 che chiude la prima frazione.

Trapani prova a seguire la scia tenendo alta l’intensità, cercando di migliorare in difesa e pungendo sempre in attacco. Gentile, Mollura e la tripla di Mobio fanno male agli ospiti, che segnano con meno facilità e si ritrovano 32-25 al 13′. Il solo Scarpilli dalla distanza riesce a bucare la retina granata, per il resto ben difesa da Horton e soci, che al 15′ rimangono avanti 37-30. I lampi di Notae accendono il Palashark, con Trapani che prova a tenere a bada i tentativi di rientro di Sabatini e soci, sempre dinamici ma più imprecisi. Il doppio play Imbrò/ Notae funziona a fasi alterne, portando i granata anche sulla doppia cifra di margine, per poi farsi ricucire da Veronesi e dal solito Serpilli. 43-37 il punteggio a 60 secondi dal riposo lungo, che si porta dentro nel finale la tripla di Marini e la successiva di Bonacini, che timbrano il 46-40 con cui si mette fine alla seconda frazione.

Si torna in campo, e finalmente Alibegovic diventa protagonista con 5 punti in serie che non spaventano però gli ospiti, bravi ad andare a bersaglio con Sabatino e Veronesi che tengono a galla l’Assigeco, che resta in scia 53-47 dopo i primi 3 minuti del terzo periodo. Il gioco da 3 punti di Skeens riporta gli ospiti sul -3 e di fatto nuovamente in partita, facendo leva sul carattere dei suoi uomini più pericolosi. Trapani si fa vedere con un paio di piazzati di Horton, ma un super Veronesi riattacca la spina e timbra il nuovo pareggio sul 57-57 al minuto 26′. Ci vogliono un paio di assist di Gentile per riaccendere i motori in casa granata, con Mobio che prima piazza una tripla pesante e poi firma altri due liberi per il nuovo allungo dei padroni di casa, che scappano 64-57 al 28′. Nel momento migliore Piacenza si pianta del tutto, incassa un 11-0 durissimo da digerire, che si trascina fino a 1 minuto dal termine sul 68-58, quando Veronesi dalla lunetta fa solo 1 su 2. Piacenza è più fredda di un ghiacciolo, non sa più segnare, mentre Horton allunga ancora e chiude il terzo periodo per i suoi sul 70-59.

La tripla di Pullazi pianta un altro duro colpo al morale di Piacenza in avvio di ultimo quarto, con gli ospiti del tutto incapaci di ripartire e tornare a segno. I timeout di coach Salieri servono a poco, travolti dalla la voglia di vittoria di Trapani strabordante. Marini e Mollura non si fermano, timbrano il +18 al 33′ sul 77-59 e indirizzano in maniera definitiva il confronto. Ancora Pullazi dalla distanza porta i suoi oltre i 20 punti di margine, 80-59, con Piacenza che resta impantanata anche ai liberi, finendo per collassare su se stessa. Il sottomano di Bonacini riporta Piacenza a canestro su azione dopo oltre 10 minuti, in una svolta del match a sole tinte granata. Pullazi firma la sua terza tripla in serie e lancia i titoli di coda al match gia al 37′ sul 86-61. Partita in ghiaccio e festa sugli spalti in anticipo, fino al 90-69 con cu si chiude gara 1.