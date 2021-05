Orasì Ravenna – Bertram Tortona (16-17 ; 13- 24 ; 19-26 ; 17-9)

Orasì Ravenna: Rebec, Denegri, Oxilia, Givens, Simioni

Bertram Tortona: Cannon, Sanders, Severini, Mascolo, Fabi

Primo quarto

Win or go home per Tortona, sotto 2-1 nella serie con Ravenna. Primo possesso per Ravenna, con la palla a due vinta da Simioni e con Denegri che ha subito sbloccato il punteggio. Per Ravenna un brutto inizio con il tiro dalla lunga distanza, mentre per Tortona subito una tripla di Fabi che ha subito scardinato la zona di Cancellieri. Due triple consecutive di Simioni hanno permesso a Ravenna di andare sul +4, 12-8. Ottimo avvia per Ravenna, che a 2 minuti dalla fine del quarto si trova sul 16-8, con un’ottima difesa sulla transizione. Grazie a Cannon, Tortona si è riportata nei pressi di Ravenna, sul 16-14. Grazie ad una tripla di Sanders, Tortona chiude il quarto con un parziale di 9-0, portandosi sul 16 a 17.

Secondo quarto

Palleggio arresto e tiro per Denegri, che ha sbloccato il quarto. Nell’azione successiva ottima stoppata per Venuto su Sanders. Dopo un’ottima partenza, Ravenna ha iniziato a giocare peggio dal punto di vista offensivo. Per Tortona, quasi tutti i punti derivano dai due americani. 6 punti di Tavernelli hanno permesso a Tortona di portarsi sul 22 a 27. Nel secondo quarto Ravenna è letteralmente scomparsa, con Tortona che si è portata 22 a 37 a quasi 4 minuti dalla fine del quarto. Per Tavernelli 12 punti personali. 4 punti di Chiumenti riavvicinano Ravenna, sul 26 a 37. Il quarto finisce 30 a 41 per gli ospiti.

Terzo quarto

Il quarto si apre con un fallo su Simioni, che ha segnato entrambi i liberi a disposizione. Dopo un parziale di 6-0 per gli ospiti, time out per Coach Cancellieri, con Ravenna sotto di 15 32-47. Dopo un primo quarto ottimo dal punto di vista dei padroni di casa, nel secondo e terzo quarto ciò non è stato, con Tortona ottima a sfruttare i cambi difensivi. Anche offensivamente Ravenna è risultata essere parecchio sterile. Tortona raggiunge l’ultimo intervallo sul +18 sul 49 a 67.

Quarto quarto

Il quarto finale si apre con attacchi scadenti da ambo le squadre: una tripla (di tabella) di Fabi porta Tortona sul +21. Ravenna offensivamente ha faticato molto, tirando male da oltre l’arco. Dopo un periodo iniziale di quarto di equilibrio, Ravenna si è portata a -10 a 3.19 dalla fine anche grazie a 5 punti di Maspero. La rimonta non arriva, con Tortona che batte Ravenna 76 a 66.

Orasì Ravenna: Rebec 1, Buscaroli 0, Simioni 10, Oxilia 6, Maspero 5, Venuto 2, Vavoli 0, Denegri 16, Guidi 0, Chiumenti 10, Cinciarini 10, Givens 6

Bertram Tortona: Cannon 16, Sanders 16, Severini 4, Mascolo 8, Fabi 12, D’ercole 0, Tavernelli 20, Ambrosin 0, Gazzotti 0, Morgillo 0

MVP Basketinside: Tavernelli