Magia finale di Sanders che regala alla Bertram Tortona l’accesso alla semifinale contro Roma

Gara 5 dei quarti di Finle di Play off, gara decisiva tra la Bertram Tortona e la Orasì Ravenna, chi vince va in semifinale e chi perde saluto onoratamente questa stagione. I Bianconeri hanno raggiunto l’obbiettivo di impattare la serie in gara 4 con Ravenna grazie ad una prova sopra gli scudi di capitan Tavernelli, mentre stasera scenderanno in campo decisi a confermarsi come una delle grandi pretendenti alla Finale di Serie A2. La Orasì tenterà, in questa gara 5, il colpaccio in casa dei Leoni, per continuare il loro cammino nella post season.

PRIMO PERIODO: Tortona parte con Mascolo, Fabi, Sanders, Cannon e Severini, mentre la Orasì Ravenna parte con Denegri, Givens, Rebec, Simioni ed Cinciarini; Primi due punti della gara di Mascolo che attacca in post basso, ma pronta è la risposta degli ospiti con Cinciarini. La guerra si sposta sotto le plance, Cannon e Simioni, due punti a testa e la gara prosegue in parità a quota 4. Inizio molto equilibrato tra le due squadre con Tortona che mantiene un punto di vantaggio (9-8) quando mancano 5.30 da giocare. Ravenna però sfrutta bene gli errore di Tortona e la bomba di Simioni regala il 11 a 13 per i ravennati. Sanders però ci mette la toppa, mentre D’Ercole mette il carico e Tortona vola sul 17 a 13 con due triple consecutive. Sanders fa la voce grossa ma Ravenna risponde con Rebec e quando mancano 2.30 da giocare il punteggio è sempre punto a punto sul 19 a 17; Tortona controlla bene, con Cannon, i rimbalzi offensivi e tiene saldo il proprio vantaggio sul 23 a 20 grazie a due extra possessi del lungo americano. Il primo periodo si chiude sul 23 a 20 per la Bertram Tortona che ha fatto vedere buone cose in questo inizio di gara;

SECONDO PERIODO: Apre le danze Rebec che riporta Ravenna sul 23 a 22, grande serata per il paly della Orasì, ma Tortona risponde con D’Ercole che spara la seconda bomba di serata e riporta la Bertram sul + 4 (26 a 22); Ancora Rebec illumina Simioni e a Orasì si riporta a meno due lunghezze dalla Bertram che, in questo inizio di secondo periodo, fatica a trovare la via del canestro con continuità. Ravenna approfitta del black out dei bianconeri e impattano a quota 26 con Givens. Oxilia sigla il sorpasso di Ravenna (26 a 28) mentre Tortona litiga con il ferro e Ramondino rimette in campo Sanders. E’ proprio la coppia Usa di Ramondino che impatta la gara a 28 punti, quando mancano 4.35 all’intervallo. Ravenna prova a scappare ma Sanders sfrutta il post basso contro Denegri e tiene Tortona attaccata agli ospiti sul 30 a 32. Tortona impatta a quota 32 ma Denegri mette la bomba dall’angolo che sancisce il 32 a 35 per i ragazzi di Cancellieri. Dall’altro lato del campo però Sanders segna il suo dodicesimo punto della partita con fallo annesso per un potenziale gioco da tre punti. Grande e costante equilibrio tra le due compagini, con Sanders per Tortona e Rebec per Ravenna, decisamente ispirati in questa gara 5. Il secondo quarto, che si è giocato in totale equilibrio tra le due squadre, si chiude sul 37 a 40 per la Orasì Ravenna.

TERZO PERIODO: Oltimi due periodi di gioco per determinare chi accederà alle semifinali dei play off contro Roma e chi, invece, dovrà terminare questa sera la propria stagione. Tortona apre subito le marcature con Fabi, ma dall’altra parte Cinciarini, di esperienza, guadagna due liberi che permettono alla squadra di Cancellieri di mantenere un minimo di vantaggio (39 a 42); Givens fatica a tenere difensivamente Fabi e commette il suo terzo fallo personale, mentre il punteggio rimane in totale equilibrio (43 a 44) dopo due minuti di gioco. Sanders e Cinciarini infiammano le retine e le due squadre si scambiano canestri punto dopo punto. Denegri mette in step back contro Cannon e pronta è la risposta di Mascolo, senza esclusione di colpi la questa partita. Ravenna però commette un errore e Tortona aggancia gli emiliani e li sorpassa con Fabi, ben servito da Mascolo, per il 50 a 48 con 4.51 da giocare. Controsorpasso di Ravenna con la bomba di Cinciarini (50 a 51); Ma D’Ercole risponde a sua volta, 51 pari con 4.03 da giocare. Tre punti consecutivi di Chiumenti regalano a Ravenna il momentaneo vantaggio, ma stasera D’Ercole ripaga Tortona della fiducia , mette la terza tripla della serata e fissa il punteggio sul 54 pari. Botta e risposta continua da parte delle due squadre, con Ravenna che mantiene due punti di vantaggio sulla Bertram, in una gara totalmente in equilibrio. Equilibrio che si mantiene anche alla fine del terzo periodo che si chiude sul 59 pari.

QUARTO PERIODO: Apre le marcature capitan Tavernelli con una bomba da otto metri e fa riaffiorare a Ravenna gli spettri di gara 4. Tortona parte forte e mette subito un mini break che gli permette di portarsi sul 64 a 59 dopo un minuto di gioco. Ravenna pare aver terminato le pile e Tortona invece macina gioco e, con Mascolo, si porta sul +7 (66 a 59); Venuto però sulla sirena dei 24 secondi si inventa la bomba del meno 4 e Givens mette due punti che riportano gli ospiti sul meno 2 (66 a 64) con 6.30 al termine della gara. mascilo però suona la carica per i suoi, tripla e Tortona torna sul + 5 (69 a 64); Due liberi di Simioni riportano Ravenna vicino alla Bertram, ma la squadra di Ramondino mantiene sempre due possessi di vantaggio sui ragazzi di Coach Cancellieri. Cinciarini mette il jumper della speranza ma la risposta di Tortona è nelle mani di Cannon che, malgrado la stazza, danza dentro l’area, segna e respinge l’offensiva dei ravennati. Cannon, sul passaggio di Sanders, inchioda la bimane che smonta psicologicamente Ravenna sul 75 a 69 quando mancano due minuti da giocare; Ma Ravenna non è ancora morta, Rebec mette la tripla del 76 a 72 quando il cronometro segna 1.33 da giocare. Tortona non sfrutta il possesso offensivo e Cinciarini, con 53 secondi da giocare, riporta la Orasì a meno due punti di distanza dai bianconeri (76 a 74. Ramondino chiama time out per interrompere l’inerzia degli ospiti. Con nove secondi alla sirene Cinciarini mette il canestro della parità a quota 76. Ora Tortona ha l’ultimo possesso, con nove secondi, per guadagnare la semifinale. Sanders si carica la Bertram sulle spalle, penetra fino in fondo e regala a Tortona la semifinale di play off. Tortona vince 78 a 76 con una magia finale di Sanders.

BERTRAM TORTONA – ORASI’ RAVENNA: 78 – 76

Bertram Tortona: Cannon 17, Sanders 18, Severini, Gazzotti, Mascolo 17, D’Ercole 14, Fabi 7, Tavernelli 5, Ambrosin. All. Ramondino

Orasì Ravenna: Givens 6, Venuto 3, Rebec 15, Oxilia 4, Simioni 12, Vavoli, Denegri 7, Chiumenti 5, Cinciarini 24, Maspero. All. Cancellieri