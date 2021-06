Dopo una partita al cardiopalma la Givova Scafati trova la vittoria al supplementare, pareggiando la serie ed ottenendo la possibilità di tornare ad Udine per l’ultima gara.

Givova Scafati: Frank Gaines 20 (3/10, 3/7), Luigi Sergio 14 (1/2, 4/8), Charles Thomas 14 (5/6, 0/3), Lorenzo Benvenuti 11 (4/5, 0/3), Mattia Palumbo 9 (4/7, 0/3), Valerio Cucci 9 (1/2, 0/2), Tommaso Marino 5 (0/0, 1/5), Riccardo Rossato 0 (0/1, 0/2), Bernardo Musso 0 (0/1, 0/2), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Gaetano Grimaldi 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 22 / 26 – Rimbalzi: 41 8 + 33 (Luigi Sergio, Mattia Palumbo, Valerio Cucci 8) – Assist: 17 (Mattia Palumbo 5)Apu Old Wild West Udine: Michele Antonutti 21 (6/8, 2/6), Fabio Mian 16 (3/7, 2/4), Andrea Amato 14 (1/3, 4/6), Dominique Johnson 7 (2/9, 1/5), Nana Foulland 7 (3/6, 0/0), Marco Giuri 6 (3/6, 0/4), Francesco Pellegrino 5 (1/1, 1/1), Vittorio Nobile 3 (0/2, 1/3), Nazzareno Italiano 0 (0/1, 0/2), Joseph yantchoue Mobio 0 (0/1, 0/3), Matteo Schina 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 44 11 + 33 (Nana Foulland 13) – Assist: 14 (Dominique Johnson 4)

Palumbo apre le marcature della gara per la Givova Scafati, risponde Jhonson per l’Apu. Charles Thomas entra a far parte del tabellino dall’area, risponde Mian, prima del sorpasso da 3 punti firmato Jhonson. Thomas pulito sulla gita in lunetta firma poi il controsorpasso Scafati dall’area. Foulland risponde a Sergio prima del tap-in di Palumbo. Foulland schiaccia, Thomas e Benvenuti tengono Udine a distanza. Benvenuti dall’area risponde ad Antonutti, Palumbo completa un gran gioco da 3 e permette il massimo vantaggio alla Givova. Antonutti e Amato danno vita a un minibreak dell’Apu ma il 2/2 di Marino chiude il primo quarto sul 23-18.

La tripla di Antonutti dà avvio al secondo quarto che per 3 minuti vede errori da entrambi le parti fino alla tripla di Gaines che smuove il punteggio. Pellegrino segna su rimbalzo, Giuri accorcia e costringe Finelli al timeout. Mian fa 1/2 in lunetta ma permette comunque il pareggio agli ospiti. Benvenuti protagonista da qui in poi: completa il gioco da 3 e serve un assist meraviglioso per la schiacciata di Thomas prima di andare nuovamente a segno in tap-in. Gaines fa 1/2 in lunetta, Thomas invece resta preciso e segna entrambi i tentativi. Giuri in penetrazione va a canestro, Cucci segna un libero, Mian piazza la bomba da fuori e avvicina Scafati. La tripla di Sergio sul finale di quarto fissa il punteggio di 40-31 al rientro negli spogliatoi.

Dopo la pausa lunga Sergio riapre i giochi come li aveva chiusi: con una tripla. Giuri segna dall’area, fa lo stesso Gaines che poi replica su contropiede e concede il +14 ai padroni di casa. Antonutti segna da 3 sulla sirena, Mian dall’area e Benvenuti in tap-in. Antonutti in assolo va a canestro ma Sergio mette una nuova fondamentale tripla per la Givova. Cucci pulito in lunetta, Amato con l’aiuto del tabellone. Viene fischiato il tecnico a Boniciolli con Cucci che segna il libero e anticipa la tripla di Marino. L’ultimo minuto del quarto vede l’Apu piazzare tre triple consecutive con Nobile e Amato, per la Givova invece segna da fuori Sergio fissando il punteggio sul 61-52 alla fine della terza frazione.

La gara riprende sulla tripla di Amato, che serve poi l’assist per la schiacciata di Foulland avvicinando la Givova a sole 4 distanze. Dopo una convulsa fase di gara Antonutti completa un importantissimo gioco da 3 prima che Gaines salga in cattedra e piazzi due triple consecutive. Antonutti fa 2/2 ai liberi, Thomas segna dall’area. Mian segna un solo libero ma apre un break da 6 punti che ristabilisce la parità assoluta a 3’ dalla fine. Jhonson dall’area firma il nuovo sorpasso Udine, Gaines fa 2/3 ai liberi ristabilendo la parità. Antonutti mette entrambi i tiri dalla lunetta, Gaines pareggia a 10’’ dalla fine della gara. Sull’ultimo possesso di Udine il tiro di Jhonson tocca solo il ferro e manda la gara all’overtime sul 73-73.

Palumbo apre il supplementare con un tiro dall’area, risposto prontamente da Mian, che poi mette entrambi i liberi. Cucci va a segno, risponde Antonutti e Finelli chiama il time out. Gaines fa 2/2 in lunetta, Cucci segna un solo libero e porta avanti la Givova a 34’’ dal termine. Jhonson e Nobile non trovano il canestro, Cucci mette i liberi e sulla sirena il tiro di Jhonson si spegne sul ferro: sarà quindi gara 5 ad Udine mentre a Scafati finisce 82-79.