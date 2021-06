Partita emozionante, fisica, da godersela fino all’ultimo respiro. Una gara 5 di tutto rispetto. Vince l’Apu con una prova di squadra che supera la super prestazione di Gaines (28 personali). Udine ha avuto dalla sua un inossidabile Johnson da 24 punti. Il piano partita dell’Apu di silenziare i campani in attacco è stato realizzato a pieno, punteggio finale mantenuto sul 73-70. Scafati si perde dal terzo quarto, nei periodi finali l’attacco stenta e si affida a poche bocche da fuoco.

SCAFATI SCAVA UN PRIMO SOLCO. Partenza aggressiva in difesa di Udine; l’Apu si sbilancia nelle marcature, consentendo a Scafati di trovare l’uomo libero e agguantare il 4-9, frutto di tre triple aperte (Gaines, Sergio e Palumbo). Al 5′, dopo l’1/7 dal campo dei padroni di casa, Coach Boniciolli chiama timeout (4-11, dopo il lay-up di Benvenuti). Nobile e Palumbo commettono il secondo personale e sono costretti ad andare in panchina. Giuri lotta, recupera palloni ed accelera la manovra friulana che fino al 7′ di gioco punta sulle transizioni. Il massimo vantaggio del +11 degli ospiti arriva poco dopo con la tripla-mani-in-faccia di Sergio (8-19). Dopo i tiri liberi convalidati da Johnson il punteggio a fine periodo è sul 10-19. Pesa lo 0/8 da tre e il 3/9 da due dei friulani. Scafati si carica di falli commessi totali.

PELLEGRINO ON FIRE TRASCINA L’ENTUSIASMO DEL PUBBLICO. Come-back Udine: Mian, Pellegrino e Antonutti aprono con un 8-0 (18-19): Scafati soffre le spaziature e i movimenti sotto canestro degli avversari. A salire in cattedra poi è Pellegrino che prima schiaccia e nell’azione seguente sul rientro difensivo stampa una sonora stoppata che dà un vero colpo emotivo alla leadership della partita degli ospiti, Pala Carnera in visibilio. Ciccio si ripete ed è 11-0 (22-19). Scafati però, lo abbiamo visto più volte in questa serie, non si arrende mai: contro-parziale di 0-7, arrivato dai liberi (Gaines) e dalla media (Thomas) (22-26). La partita è emozionante perché i friulani rispondono subito: 6-0 dal free-trow e timeout imposto da Coach Finelli (28-26). L’Apu continua a battere il ferro con una delizia tattica di Foulland, il quale si crea un mismatch che agevola un extra-press per Mobio (4-0 e 30-28). All’ultimo minuto la Givova ricuce con una tripla di Gaines (34-34). Una 3-point-shot a testa per Palumbo e Johnson (39-37), poi un libero di Gaines ed è 39-38. Spiccano i 15 punti personali di Gaines, ma Scafati ha anche 0 punti dalla panchina.

GAINES ON MISSION TIENE A GALLA SCAFATI. La Givova si rifà sotto; Pellegrino continua ad essere super in partita, prima recupera palla poi realizza dopo una tripla di Johnson (43-41). Udine attacca bene il ferro in-n-out, trovando Johnson fuori dall’arco pronto più volte a pungere dal long-range (47-43). La guardia americana di Udine esce malconcia dopo uno scontro successivo ad un suo tiro da tre scoccato e messo a segno. Antonutti realizza poi un floater dalla confusione, ed è una nuova sterzata Apu: +6, 49-43, al 5′. Johnson rientra in campo e realizza in seconda opportunità: è massimo vantaggio per Udine (53-46), ma Scafati gioca di talento con Gaines da tre (53-50). Parziale del periodo: 57-52, con i liberi di Thomas. 22 personali per Gaines. Punteggio basso anche favorito dal 3/18 da tre di Udine.

UDINE FA QUADRATO E RESISTE. SCAFATI CONFUSA IN ATTACCO. Udine scava il +9, dopo due triple ben costruite di Italiano e Mian (66-57). Esce invece per 5 falli Schina, meritevole di un’ottima prestazione votata anche a fare numerosi “falli utili”. Dopo il parziale di Udine la manovra di Scafati manca di solidità (a partire dal playmaking), Coach Finelli chiama quindi timeout. Dal 5′ Scafati si mantiene in rincorsa con Thomas, L’ultimo faro del gioco offensivo, anche tramite i suoi utili liberi guadagnati dal niente e tiri in-isolation (66-63). Scafati continua ad inseguire con Gaines, capace di guadagnarsi dei buoni liberi dalle penetrazioni (l’Apu infatti è in bonus) (70-68) a 3′ dalla fine. Gli attacchi si inceppano da entrambi i lati. Arriva a 16” dalla fine il canestro di Thomas dal post (71-70) che offre un finale thrilling. Sulla rimessa fallo tattico su Giuri, che mette un fondamentale 2/2 (73-70). Pochi secondi, Gaines sbaglia da sotto. Apu vittoriosa e guanto della sfida lanciato a Gevi Napoli per un posto al sole in A1!

MVP: DJ Johnson, 24 punti, 7 falli subiti.

Menzione d’onore: Pellegrino 11 punti, vero fattore emotivo nel suo momento di grazia.