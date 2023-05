POUT G1 – La JB Monferrato passa a Chieti

Caffè Mokambo Chieti – Novipiù Monferrato Basket 72-78 (19-26, 10-9, 16-17, 19-12, 8-14)

Caffè Mokambo Chieti: Michele Serpilli 24 (5/7, 1/5), Andrea Ancellotti 13 (5/10, 0/0), Saverio Bartoli 11 (3/7, 0/2), Martino Mastellari 11 (1/4, 2/4), Darryl Jackson 7 (1/6, 1/7), Terrence Roderick 6 (2/6, 0/6), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0), Thomas Reale 0 (0/0, 0/1), Gabriele Spizzichini 0 (0/0, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 32 – Rimbalzi: 41 9 + 32 (Michele Serpilli, Andrea Ancellotti 11) – Assist: 10 (Saverio Bartoli 5)

Novipiù Monferrato Basket: Matteo Formenti 20 (0/0, 5/9), Quinn Ellis 15 (4/5, 1/5), Kodi Justice 15 (0/5, 5/9), Niccolo Martinoni 12 (4/9, 1/2), Aaron Carver 8 (4/13, 0/0), Alvise Sarto 6 (1/1, 1/4), Gianmarco Leggio 2 (1/1, 0/3), Luca Valentini 0 (0/2, 0/1), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Aaron Carver 12) – Assist: 17 (Quinn Ellis 5)

Dopo l’overtime è Casale a festeggiare: troppo poco per i teatini pensare di vincere con un 4/25 dalla mattonella pesante.

Per i teatini non bastano i 24 punti di un commovente Serpilli: per i piemontesi il top scorer è Formenti (20 punti).

Casale parte subito forte e, con un Martinoni in stato di grazia, piazza un parziale di 0- 5 in un minuto e mezzo di gioco.

La Mokambo però non resta a guardare e, con un tiro dalla media di Serpilli ed una gita in lunetta di Bartoli, si riporta sul -1 dopo 2 minuti e mezzo di gioco (4-5).

Casale piazza un altro parziale di 0-4 siglato da Carver e Martinoni, i biancorossi rispondono con il solito Serpilli: al giro di boa, il parziale è di 6-9.

Le mani dei teatini appaiono fredde, Ellis punisce la difesa abruzzese dalla distanza ma Jackson risponde presente dalla media: a 4 dal termine del primo periodo, il parziale è di 8-12.

La gara si fa vibrante: Bartoli corre in contropiede, Carver realizza dalla media ma Jackson è glaciale dalla lunga distanza: a 3 da fine primo periodo, il parziale è di 13-14.

Chieti mette la freccia avanti col solito Jackson ma Martinoni non è dello stesso avviso: a 02:30, il tabellone recita 15-16.

Mastellari riporta avanti i suoi ma Justice e Formenti dalla lunetta sono implacabili e, con la gita a cronometro fermo di Ellis, gli ospiti si portano sul + 5 ad 1 minuto da fine quarto (19-24).

La Mokambo non riesce a ritrovare la via del canestro e Martinoni, lasciato colpevolmente solo sotto le plance, permette ai piemontesi di portarsi sul +7 a fine primo quarto (19-26).

Gli attacchi sembrano aver perso il bandolo della matassa, con coach Rajola che prova a parlarne con i suoi dopo quasi 2 minuti e mezzo di gioco (19-26).

Dopo 3 minuti di gioco, Formenti con un 3+1 scollina la doppia cifra di vantaggio (19- 30).

La Mokambo muove il proprio tabellino con i liberi di Serpilli ma è davvero troppo poco: a 04:28 dalla pausa lunga, coach Comazzi chiama timeout sul 21-30.

Casale non trova la via del canestro, Ancellotti ha un sussulto e porta la Mokambo nuovamente sul -7 a 03:41 dalla pausa lunga (23-30).

Serpilli dalla lunetta va a segno per Chieti, Carver risponde da sotto ma Roderick spalle a canestro riesce a sbloccarsi: a 2 dal termine, il parziale è di 27-32.

Serpilli rimette i suoi ad un solo possesso di svantaggio, Sarto non è dello stesso avviso e, sul timeout di coach Rajola a 01:18 dall’intervallo lungo, il parziale è di 29-34.

Martinoni in lunetta fa 1/2, Ancellotti fa ancora peggio sempre a cronometro fermo e così, alla pausa lunga, il parziale è di 29-35.

L’avvio della Mokambo è attento in difesa e, sebbene la mira sia a volte deficitaria, i biancorossi si riportano sul -2 dopo poco più di 2 minuti di gioco (33-35).

Justice è implacabile da oltre l’arco ma Bartoli, con una magia, realizza in 2+1: dopo 3:30 di gioco, il parziale è di 36-38.

Ellis e Leggio ridanno linfa agli ospiti, Ancellotti in lunetta accorcia per i suoi al giro di boa del terzo quarto (38-42).

I teatini continuano a mordere in difesa e, con la bimane di Ancellotti, si riportano sul -2 a 04:20 dall’ultimo mini break, con conseguente timeout di coach Comazzi (40-42).

Formenti va a segno con un 2/3 dalla linea della carità, Ancellotti realizza da sotto, prima che Formenti e Ellis realizzino dalla mattonella pesante: a 02:33 da fine quarto, il parziale è di 45-47.

Sarto è implacabile dalla lunga distanza, Ellis realizza in penetrazione e così, al trentesimo, il parziale è di 45-52.

Serpilli in lunetta la sblocca per i suoi, risponde Carver dalla media, prima che Ancellotti realizzi con un 1/2 a cronometro fermo dopo poco più di 1 minuto di gioco (48-54).

La Mokambo continua a sparare a salvo da oltre l’arco, Ellis punisce nuovamente in penetrazione, con coach Rajola che chiama timeout dopo 2 minuti e mezzo di gioco (48-56).

Mastellari piazza una bomba da posizione siderale, Justice risponde dalla stessa distanza: a 6 dal termine, Monferrato torna sul +8 (51-59).

Chieti è dura a morire e, con il 2+1 di Serpilli, la tripla di Mastellari ed il 3+1 dello stesso, torna ad un solo punto di svantaggio a 04:36 dal termine (58-59).

Ellis sblocca lo score per i suoi, Jackson risponde da cronometro fermo (60-61 a 04:08 dal termine).

Jackson viene sanzionato con un tecnico ma Justice non realizza dalla lunetta, la tripla di Formenti va sul ferro e Bartoli dalla lunetta ha la possibilità di rimettere Chieti in vantaggio a 03:23 dalla fine della contesa (62-61).

Formenti è glaciale da oltre l’arco e gli attacchi ora sentono il peso della gara: a 78 secondi dal termine, coach Rajola chiama timeout (62-64).

Bartoli in penetrazione colpisce la difesa ospite e fissa il punteggio sul 64-64 a 25 secondi dal termine (64-64), sul timeout di coach Comazzi.

La tripla di Ellis si infrange sul ferro: ci sarà bisogno dei supplementari (64-64). Roderick sfrutta il suo fisico spalle a canestro, Ellis inchioda la parità a quota 66 dopo 1 minuto di overtime.

Serpilli in lunetta porta in vantaggio i suoi ma due bombe siderali di Justice e quella di Formenti fanno volare gli ospiti sul +5 a 01:11 dal termine della contesa (70-75).

Sarto fa 1/2 dalla lunetta, Roderick 2/3 e, a 10 dal termine, Formenti permette ai suoi di portare a casa gara 1 (72-78).

UFF. STAMPA CHIETI BASKET 1974