POUT G1 – San Severo ingrana tardi, Mantova si prende il primo punto

a convinzione è che, con l’assenza di Bogliardi, tutto sarebbe stato più difficile perché è indubbiamente un inizio in salita, la certezza è l’aver visto una squadra guerriera e la speranza è la distanza ravvicinata con lunedì, quando sarà tempo di un’altra gara per provare ad invertire la rotta. Nella prima gara di playout, la Cestistica San Severo esce dalla “Grana Padano Arena” di Mantova sconfitta per 79-74 ad opera di una Staff precisa e concentrata specialmente nel finale, resistendo a tutti i tentativi della formazione allenata da Damiano Pilot di rientrare a contatto soprattutto nel secondo tempo. Infatti, la voglia dei dauni di provare a raggiungere e sorpassare gli avversari emerge nettamente alla ripresa, grazie ad un atteggiamento battagliero sia in difesa che in attacco fino alla fine della partita (con quelle triple sul finale che, ripensandoci, avrebbero potuto dare un esito ben diverso). Lodevole è comunque lo sforzo di una formazione intera che ha cercato in tutti i modi di portare a casa una vittoria che sarebbe servita fondamentale per la serie (ancora lunga).

Adesso l’urgenza è recuperare le energie fisiche e mentali utili ad arrivare pronti per gara2; un incontro da non sbagliare se si vuol venire a San Severo con un 1-1 e due gare interne da vivere anche e soprattutto col calore del nostro pubblico. Niente panico, si continua lavorando!

PRIMO TEMPO: IN APERTURA MEGLIO LA STAFF, POI ‘SALE’ LA CESTISTICA – Coach Valli propone: Sherilll, Criconia, Veronesi, Ross e Iannuzzi contro i cinque uomini gialloneri: Sabatino, Petrushevski, Raivio, Lupusor, Daniel. Dopo i primi centoventi secondi d’assoluto stallo sul punteggio, i primi due punti li segna Criconia a cui risponde la tripla di Ion Lupusor e l’immediata replica sempre del numero 3 della Staff che, insieme alla successiva ‘bomba’ di Sherilll ed il 2+1 di Iannuzzi, fanno arrivare il punteggio a 10-3. Già dal parziale, infatti, si percepisce come la Cestistica sia entrata in campo a marce ancora ridotte, sicuramente per il peso che la partita comporta. Dopo aver subito la seconda tripla di serata (parziale 11-0), coach Damiano Pilot è costretto a chiamare timeout anche perché Mantova prova a scappare e i segnali dei Neri, al momento, sembrano non esserci. Il 5 punto giallonero arriva soltanto al sesto minuto ma è un fuoco di paglia al netto di una Mantova, di certo, entrata sul parquet con tutto un altro piglio. Primo parziale: 20-10. Anche il secondo quarto si apre esattamente come la prima frazione, evidenziando gli Stings sempre concentrati mentre l’Allianz Pazienza prova a risucchiare qualche punto agli avversari, soprattutto nella parte centrale, e ci riesce grazie ai canestri di Daniel sotto le plance che firma i suoi primi quattro punti della serata uniti agli altri due di Lupusor. Sul 26-17, è Valli a richiedere la sospensione perché vede i suoi leggermente meno produttivi rispetto ai precedenti minuti. Dopo le parole del tecnico lombardo, è sempre San Severo che risponde agli attacchi avversari con maggiore veemenza, mordendo le calcagna grazie al -6 firmato da Nik Raivio, a 2’ dalla fine ed è ancora richiesta di fermare i giochi da parte della panchina casalinga. Dal timeout, sono ancora i gialloneri ad uscirne leggermente meglio ed il parziale del secondo periodo è: 36-29.

SECONDO TEMPO: CHAPEAU CESTISTICA, LA VITTORIA È DEI LOMBARDI– Al ritorno sul parquet è un’Allianz Pazienza agguerrita: si parte con le triple da lontanissimo di Pazin e Daniel che poi schiaccia a canestro ed insieme alla ‘bomba’ del capitano Fabi sommano 40 punti contro i 46 di Mantova che si affida a Iannuzzi e Giovanni Veronesi. Il terzo quarto, in effetti, è nettamente diverso dai primi due perché ora le squadre giocano per far male. Sul 48-40, dopo aver spinto sull’acceleratore all’inizio, i ritmi di San Severo tornano ad intensità normale e ad approfittarne è unicamente la Staff che firma il quarantottesimo punto e Pilot chiede timeout. La pronta di Raivio e company arriva sia da un punto di vista difensivo (annullate svariate azioni mantovane) e abbastanza punti consecutivi per riportare il punteggio, finalmente potremmo dire, in totale equilibrio e, addirittura, seppur di poco, andare in vantaggio: 54-56. È partita vera adesso, un equilibrio totale da vivere con il solito pathos nell’ultimo quarto: 59-59. Tortù prova a scaldare la mano e ne mette cinque di seguito, mentre Sherilll si mette in proprio e annulla il vantaggio giallonero. Pazin piazza due punti preziosissimi ed ora, a 7 dal termine, è 66-67; in realtà i numeri sintetizzano la buonissima prestazione dell’Allianz Pazienza che, dal terzo quarto in poi, ha completamente sterzato ed invertito la sua rotta per cercare di portare a casa gara1. Sherilll, dal ritorno sul parquet dopo la sospensione, con le mani alzate di Tortù s’inventa una tripla bellissima che ribalta nuovamente il punteggio 69-67 ma non è l’intenzione della Cestistica ed il parziale cambia ancora questa volta a favore degli ospiti. A 2’ dalla fine, quando la striscia di San Severo inizia ad essere entusiasmante, ecco i cinque punti della Staff che ribaltano la situazione e portano il tabellone sul 75-72. Pilot chiede il suo minuto ma sul più bello (nonostante alcune triple sbagliate clamorosamente) non arriva la reazione che ci si aspettava e, secondo dopo secondo, Mantova si avvicina alla vittoria fino al conclusivo: 79-74.

NEXT GAME – Non c’è tregua. Tra quarantott’otto ci si ritrova per il secondo salto a due. Incontro fissato per lunedì 29 maggio sempre alo stesso orario: 20.30.

TABELLINO –

Staff Mantova – Allianz Pazienza San Severo 79-74 (20-10, 16-19, 23-30, 20-15)

Staff Mantova: Keshun Sherrill 15 (2/4, 3/6), Antonio Iannuzzi 14 (6/15, 0/0), Laquinton Ross 11 (3/7, 1/3), Riccardo Cortese 9 (2/4, 1/2), Andrea Calzavara 9 (3/5, 0/1), Giovanni Veronesi 8 (3/5, 0/2), Martino Criconia 7 (2/2, 1/3), Giga Janelidze 6 (3/4, 0/1), Lazar Vukobrat 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brusini 0 (0/0, 0/0), Simone Vecerina 0 (0/0, 0/0), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Antonio Iannuzzi, Laquinton Ross 8) – Assist: 12 (Giovanni Veronesi 4)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 21 (7/8, 2/7), Lorenzo Tortu 13 (3/5, 2/6), Edward lee Daniel 11 (3/4, 1/3), Ion Lupusor 10 (2/3, 1/1), Djordje Pazin 8 (1/3, 2/4), Agustin Fabi 6 (0/2, 2/4), Antonino Sabatino 3 (1/3, 0/3), Mihajlo Jerkovic 2 (1/3, 0/1), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/2), Keller cedric Ly-lee 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 – Rimbalzi: 38 16 + 22 (Edward lee Daniel 13) – Assist: 10 (Nik Raivio 6)

