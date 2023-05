POUT G2 – Mantova sale di tono nella ripresa e batte ancora San Severo

Un boccone amaro, amarissimo, deve digerire la Cestistica San Severo che, sebbene abbia vissuto un primo tempo di intensissima pallacanestro, anche in gara2 vede trionfare i rispettivi avversari. In un lunedì di playout finisce 82-75 per gli uomini di coach Valli, capaci di trovare canestri per imporre il raddoppio nella serie soprattutto dal terzo quarto in poi. Ed in effetti, la prima e seconda decina hanno una sola protagonista grazie all’impatto dei Neri, concentratissimi sotto tutti i punti di vista (offensivi e difensivi, singoli e collettivi) e convinti di poter pareggiare la contesa. Anche nel secondo periodo, nonostante l’attitudine della Staff a non far scappare troppo i rivali, la Cestistica continua la sua partita diligentemente e giunge all’intervallo lungo con sette lunghezze in avanti. Al ritorno, però, dal 43-53 (che sembrava dare l’inerzia definitiva a San Severo), la Staff non solo recupera l’intero svantaggio ma ribalta il pronostico, spostando su di sé tutta l’energia positiva e ‘spegnendo’ certezze (e speranze) daune sino alla fine.

Il 2-0 complica non poco i piani salvezza di una squadra che, davanti al suo pubblico e nelle partite secche, ha sempre dimostrato di rialzarsi. C’è bisogno dell’apporto di tutti per poter ribaltare entusiasmi e pronostici. Come diciamo sempre: si continua lavorando.



NEXT GAME – Riprendere fiato e ripartire. È l’obiettivo della Cestistica in vista del prossimo impegno casalingo previsto per venerdì 2 giugno alle ore 20.30

TABELLINO –

Staff Mantova – Allianz Pazienza San Severo 82-75 (18-26, 18-17, 20-13, 26-19)

Staff Mantova: Riccardo Cortese 19 (1/1, 4/7), Giovanni Veronesi 18 (4/7, 2/5), Laquinton Ross 13 (2/7, 2/2), Keshun Sherrill 12 (4/11, 0/2), Antonio Iannuzzi 11 (5/9, 0/0), Giga Janelidze 6 (3/3, 0/0), Andrea Calzavara 3 (1/2, 0/1), Martino Criconia 0 (0/0, 0/1), Lazar Vukobrat 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brusini 0 (0/0, 0/0), Simone Vecerina 0 (0/0, 0/0), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 32 10 + 22 (Laquinton Ross 10) – Assist: 18 (Keshun Sherrill 6)

Allianz Pazienza San Severo: Antonino Sabatino 22 (4/6, 4/8), Nik Raivio 21 (3/9, 5/7), Ion Lupusor 11 (2/5, 2/6), Edward lee Daniel 10 (3/5, 1/3), Djordje Pazin 6 (0/1, 2/3), Keller cedric Ly-lee 5 (2/5, 0/0), Agustin Fabi 0 (0/1, 0/1), Lorenzo Tortu 0 (0/0, 0/2), Mihajlo Jerkovic 0 (0/0, 0/0), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 9 – Rimbalzi: 27 10 + 17 (Nik Raivio 10) – Assist: 17 (Antonino Sabatino 6)

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo