POUT G4 – Mantova chiude la serie a San Severo e resta in Serie A2

Ennesima partita con le spalle al muro per San Severo, costretta a vincere questa gara 4 per sperare ancora nella salvezza.

La scelta iniziale di coach Pilot è di andare in aiuto forte sui lunghi avversari, lasciando più spazio per Veronesi, che sigla i primi punti dell’incontro. I pugliesi riescono ad avere più ritmo e si portano in vantaggio sul 9-5 al quinto minuto, per poi allungare sul 14-7 poco dopo. Mantova si sveglia solo al termine del quarto con Calzavara e Ross, chiudendo il parziale sul 21-12.

San Severo sente la pressione sul 21-16 e viene subito chiamato timeout per arginare la rimonta. Sherrill si carica Mantova sulle spalle e, con 5 punti consecutivi, riapre del tutto i giochi sul 25-24. Il metro arbitrale poco permissivo non agevola la fluidità di gioco e tiene basso il punteggio, ancora sul 30-27 a 2 minuti dall’intervallo lungo. Tortù trova il guizzo finale per chiudere la frazione sul 34-27 per i padroni di casa.

Il terzo quarto è molto intenso, con le due squadre ad affrontarsi a viso aperto. Il distacco non varia: San Severo guida ancora il match per 43-37 al quarto minuto. Mantova approfitta degli errori offensivi dei pugliesi per riportarsi sul 45-41 al sesto minuto. I padroni di casa si tengono a galla grazie a Raivio e Pazin, ma la situazione falli (più gli infortuni) è preoccupante e gli ospiti tornano sul 54-52 in chiusura di terzo parziale.

A Mantova bastano i primi 3 minuti dell’ultimo quarto per conquistare il primo vantaggio della gara con ancora un ottimo Calzavara. A metà frazione già entrambe le compagini sono in bonus, conseguenza di una partita punto a punto davvero intensa. A 4 minuti dal termine è tutto ancora in parità sul 61-61. La stessa situazione si ripropone all’ultimo minuto, ancora in perfetto equilibrio a quota 68. Cortese segna dal rimbalzo del suo stesso tiro ed è più 2 per gli ospiti. Successivamente Daniel sbaglia due sanguinosi tiri liberi e Mantova chiude così partita e serie, conquistando la salvezza.

Finisce così 68-70 gara 4, un risultato amarissimo per i padroni di casa che retrocedono per la seconda volta in 3 anni. Mantova tira un grosso sospiro di sollievo e gioisce dopo gli ultimi mesi davvero difficili.

Allianz Pazienza San Severo – Staff Mantova 68-70