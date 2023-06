POUT G4 – Novipiù Monferrato batte Chieti e si salva, Caffè Mokambo retrocede in B

Novipiù Monferrato Basket – Caffè Mokambo Chieti 86-70 (15-9, 24-13, 25-21, 22-27)

Novipiù Monferrato Basket: Quinn Ellis 20 (5/7, 1/3), Kodi Justice 18 (1/5, 2/6), Niccolo Martinoni 18 (3/10, 2/3), Alvise Sarto 8 (2/5, 0/4), Luca Valentini 7 (2/3, 1/1), Matteo Formenti 6 (0/1, 2/6), Gianmarco Leggio 5 (0/0, 1/3), Aaron Carver 4 (2/2, 0/1), Lorenzo Mele 0 (0/1, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 29 / 34 – Rimbalzi: 48 12 + 36 (Niccolo Martinoni 9) – Assist: 13 (Alvise Sarto 4)

Caffè Mokambo Chieti: Martino Mastellari 26 (0/0, 8/13), Darryl Jackson 18 (4/9, 3/7), Saverio Bartoli 9 (3/7, 1/4), Andrea Ancellotti 7 (3/9, 0/1), Michele Serpilli 6 (2/6, 0/1), Thomas Reale 3 (0/2, 1/2), Terrence Roderick 1 (0/3, 0/2), Elhadji Thioune 0 (0/1, 0/0), Gabriele Spizzichini 0 (0/0, 0/2), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Michele Serpilli, Elhadji Thioune 7) – Assist: 10 (Saverio Bartoli 5)

La Novipiù Monferrato Basket fa sua Gara 4 con il punteggio di 86-70 e chiude i conti sul 3-1. I rossoblu vincono la serie contro la Caffè Mokambo Chieti e acquisiscono sul campo il diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie A2. Miglior realizzatore di serata Ellis con 20 punti. Prestazioni monumentali anche di capitan Martinoni e Luca Valentini, che insieme a Matteo Formenti, con la loro casalesità, sono stati l’ago della bilancia di queste quattro sfide.

Solito quintetto per coach Comazzi. Ellis, Justice, Sarto, Carver e Martinoni. Parte meglio Chieti. Bartoli subito con 4 punti inaugura il match. Justice non è precisissimo ai liberi in questa prima fase. Il piazzato di Jackson in risposta a Carver. Bartoli tripla per il 3-9. La schiacciata di Ellis riscalda il pubblico rossoblu, che ha risposto alla grande alla chiamata alle armi. Sarto primi punti. Ellis trova il pareggio, poi fa il ritorno nella serie Spizzichini per Chieti. Il primo sorpasso arriva sul 10-9. Tripla Justice. Ancellotti e Thioune sono già a due falli. Non si segna tantissimo. Justice questa volta ai liberi non sbaglia. Primo quarto si chiude sul 15-9.Jackson affonda. Leggio spara da tre. 18-11. Timeout Chieti. Tripla di Luca Valentini che difensivamente è insuperabile. 21-11. Roderick solo un libero poi tripla di Jackson. 21-15. Timeout Monferrato. Valentini attacca il canestro con caparbietà. Il punteggio resta basso. Martinoni risponde ad Ancellotti. Canestro e fallo Ellis. 29-17. Martinoni fermato fallosamente fa 2/2. Poi l’episodio che probabilmente decide in parte il match. Roderick sbraccia con Sarto. L’americano lascia partire un colpo che colpisce il viso dell’ala monferrina. Espulso Roderick. Sarto ai liberi fa bingo. Risponde Bartoli che sale già a 13 ma il punteggio dice 35-20. I muscoli di capitan Martinoni valgono il 39-22 con cui si va all’intervallo. Justice per il +20. Martinoni è preciso ai liberi. Coach Rajola si fa fischiare tecnico. La panchina di Chieti dopo l’episodio Roderick è nervosissima. Mastellari tre punti. 45-27. Tecnico anche di Bartoli. Justice allunga. Martinoni e Justice dalla distanza. 54-30. Mastellari è ancora una volta in giornata top. Insieme a Jackson prova ad accorciare. La Novipiù però è un rullo compressore. Terzo quarto che finisce sul 64-43. Mastellari inizia con una tripla. Serpilli abbandona la contesa per il quinto fallo. Le percentuali di Chieti si alzano al tiro ma Formenti non ci sta. Reale da tre. 67-51. Timeout. Ancellotti canestro e fallo. Mastellari da fuori è inarrestabile, ma il vantaggio ormai è comodissimo. Formenti ancora dall’arco, Martinoni con estrema precisione dalla lunetta. La tripla di Ellis è il preludio alla festa. Uno dopo l’altro vengono chiamati in panchina tutti i protagonisti del match. Il popolo rossoblu ringrazia tutti i suoi ragazzi per la bellissima serie. Gli ultimi secondi sono solo per le statistiche. Si, stasera può partire la festa.

UFF.STAMPA NOVIPIU’ MONFERRATO