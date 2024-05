QF G1 – A Rimini non basta un immenso Grande, Real Sebastiani Rieti si prende l’1-0

Real Sebastiani Rieti – RivieraBanca Basket Rimini 74-73 (13-21, 11-6, 19-17, 31-29)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 21 (5/8, 1/5), Marco Spanghero 15 (6/8, 1/2), Nazzareno Italiano 12 (0/0, 4/5), Lorenzo Piccin 10 (2/3, 1/2), Dustin Hogue 7 (3/8, 0/0), Davide Raucci 4 (2/2, 0/4), Danilo Petrovic 3 (1/2, 0/0), Vittorio Nobile 2 (1/2, 0/3), Alvise Sarto 0 (0/1, 0/1), Andrea Ancellotti 0 (0/2, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Andrea Ancellotti 7) – Assist: 15 (Jazz Johnson 5)

RivieraBanca Basket Rimini: Alessandro Grande 28 (1/2, 8/13), Justin Johnson 15 (6/9, 0/1), Derrick Marks 12 (3/10, 1/4), Alessandro Simioni 9 (3/6, 1/4), Simon Anumba 6 (3/5, 0/0), Francesco Pellegrino 3 (0/3, 0/0), Andrea Tassinari 0 (0/1, 0/3), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Giovanni Tomassini 0 (0/1, 0/1), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Justin Johnson 13) – Assist: 10 (Alessandro Simioni 4)

La Sebastiani si prende di carattere Gara 1 resistendo con le unghie e con i denti al ritorno di Rimini nel finale e vincendo 74-73. Rimini avanti per i primi due quarti, Rieti rosicchia piano piano e la supera. I Romagnoli tentano il sorpasso finale grazie ad un Grande strepitoso, autore di 28 punti. I liberi di Johnson sono decisivi e la Sebastiani strappa Gara 1 così. 21 per Jazz, 15 per Spanghero, 12 per Italiano.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Adamu con due punti, 0-2. 50 % per Hogue dai 5.8, 1-2. A Simioni risponde Hogue, 3-4. Quattro punti per Rimini, due per Rieti, 5-8. Hogue si libera sotto canestro, 7-8. Justin Johnson con due in equilibrio precario, Piccin replica, 9-10. Grande colpisce da fuori, Raucci dalla media, 11-13. Anumba con l’appoggio, 11-15. Spanghero con il canestro in transizione porta Rieti a -2. Pellegrino fa 1/2 ai liberi, 13-16. Grande ancora da fuori, 13-19. Grande segna anche da due, sulla sirena, 13-21.

Dopo 2′ e 10” secondi si torna a segnare, Johnson ne mette due per Rimini, 13-23. Si sblocca Johnson con due punti, 15-23. Giocata dei due USA, Johnson per Hogue e due punti del #15, 17-23. Pellegrino non sbaglia dalla linea della carità, 17-25. Due liberi per Marks, 17-27. Due punti in contropiede per Raucci, 19-27. Jazz Johnson da fuori! 22-27. Piccin non sbaglia dalla lunetta, 24-27. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Marks ne fa due, Italiano spara da tre, 27-29. Nobile impatta la partita, 29-29. Johnson contro Johnson, due punti a testa, 31-31. Ancora due punti del 23 di Rimini, 31-33. Simioni ne mette due per il +4 romagnolo. Botta e risposta da fuori tra Italiano e Simioni, 34-38. Spanghero in contropiede con due punti, 36-39. Gioco da tre per gli ospiti, due punti per Johnson, 38-41. Grande colpisce ancora dai 6.75, 38-44. Altri due punti in arresto e tiro per Jazz, 40-44. 1/2 di Petrovic ai liberi, 41-44. Piccin con l’appoggio facile, 43-44.

Spanghero firma il sorpasso, controsorpasso Rimini con Anumba, 45-46. Ancora penetrazione per il capitano, Marks dall’angolo. Spanghero e Piccin dai 6.75, Rieti si ritrova a +4. Johnson segna due liberi per Rimini, 53-51. Bomba dall’angolo di Grande che riporta avanti la RivieraBanca, 53-54. Ancora Spanghero con due punti in arresto e tiro. Replica Marks, 55-56. Italiano brucia la retina da fuori, 58-56. Rimbalzone di Petrovic e due punti, 60-56. Italiano fa esplodere il palazzo con un’altra bomba, 63-56. Grande non sbaglia da fuori, Spanghero ne mette altri due, 65-59. Ancora Grande dall’arco, Rimini a -3. Preciso Jazz dai 5.8, 67-62. Altrettanto lo è Grande, 67-64. Johnson impeccabile dalla linea della carità, 69-64. 1/2 per Marks, 69-65. Johnson invece fa ancora 2/2, 71-65. Grande tiene viva Rimini con altri tre punti, 71-68. Altro giro in lunetta prolifico per Jazz, 73-68. Johnson segna per Rimini, 73-70. Piccin fa 1/2, Grande ancora da fuori ad un secondo dalla fine, 74-73.

