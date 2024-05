QF G1 – Cantù supera con grande autorità Cividale

Cantù inizia alla grande il proprio cammino playoff. A Desio arriva una vittoria convincente contro Cividale, battuta per 91-76. Determinante un avvio di gara ben interpretato, che ha visto la compagine di Cagnardi assoluta padrona dei primi due quarti con la prima frazione vinta 24-9, con il 48-34 all’intervallo. La ripresa è così stata pura amministrazione, con gli ospiti che hanno provato a ricucire trovando per due volte il meno otto ma venendo sempre ricacciati indietro. Sugli scudi la prestazione dei due americani con Hickey e Young mattatori con 25 e 19 punti a referto. Tra due giorni si torna in campo per gara due.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Cividale: Redivo, Lamb, Marangon, Miani, Dell’Agnello



CRONACA – Partenza forte di Cantù con Hickey e Baldi Rossi a timbrare il 5-0. Redivo sblocca Cividale, ma Nikolic rimette cinque punti di margine. Hickey e Nikolic si ripetono anche dall’arco, firmando il massimo vantaggio sul 14-5. Young fa più nova da sotto obbligando Pillastrini al timeout immediato. Cantù però non si ferma e vola via con la tripla di Bucarelli che vale il 21-7 dopo cinque minuti. Cividale non trova contromisure e Baldi Rossi allunga ulteriormente sul 24-7. Trama che non cambia e al decimo è 24-9 il punteggio. Berti apre il secondo periodo di gioco da sotto, ma Young risponde dall’arco per il 27-11. Mastellari riavvicina gli ospiti (29-18), con Cagnardi che chiama subito minuto di sospensione. Si sblocca anche Berdini (32-18), mentre è Hickey a timbrare il più sedici sul 38-22. Botta e risposta dall’arco tra Lamb e Hickey, con il play canturino che segna due triple in fila salendo in doppia cifra personale per il 44-27. Cantù resta in controllo e al ventesimo conduce 48-34. Anche dopo la pausa lunga è Cantù a dettare i ritmi, con Young che fa più diciassette da tre punti. Sussulto di Lamb (59-44), ma Baldi Rossi da tre punti ribadisce il monologo brianzolo sul 62-44. Redivo prova a limitare i danni (64-49), Mastellari lo imita dall’arco e Cividale ricuce sul 64-52 dopo ventotto minuti. A ridare ossigeno ai canturini arriva una tripla di Moraschini, ma Mastellari spara due triple in un amen riaprendo i giochi sul 67-58. Il 2/2 di Moraschini e un gran canestro di Redivo sigillano il 69-60 al trentesimo. Moraschini apre gli ultimi dieci minuti di gioco, ridando il più undici interno. Replica immediata dall’arco di Redivo (71-63), con gli ospiti che iniziano a trovare con continuità la via del canestro. Botta e e risposta tra Hickey e Redivo (73-65), mentre è ancora Baldi Rossi a scrivere più dieci lombardo. Young schiaccia il 77-65, Berti lo imita sul fronte opposto con il margine che rimane sempre inchiodato a dieci punti. Bucarelli prova a metter la parola fine (80-67 al 36′), ma gli ospiti non mollano e con Berti provano a lanciare gli ultimi tentativi di rientro (80-71). Bucarelli è però letale e infiamma il pubblico di Desio con un’altra tripla, replicata ancora da Berti con l’83-73. Young infila però l’ennesima tripla (86-73), Rota prova a rispondere con la stessa moneta ma Hickey spara un altro gran canestro dall’arco per l’89-76 che manda i titoli di coda. A Desio termina 91-76.

MVP BASKETINSIDE.COM: Hickey



Acqua S.Bernardo Cantù – UEB Gesteco Cividale 91-76 (24-9, 24-25, 21-26, 22-16)

Acqua S.Bernardo Cantù: Anthony Hickey 25 (4/6, 5/9), Solomon Young 19 (5/8, 3/4), Filippo Baldi rossi 16 (3/6, 3/5), Lorenzo Bucarelli 12 (1/1, 3/6), Riccardo Moraschini 9 (1/4, 1/4), Stefan Nikolic 7 (1/3, 1/1), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/1), Christian Burns 0 (0/2, 0/0), Luca Cesana 0 (0/1, 0/1), Edoardo Del cadia 0 (0/0, 0/0), Carlo Tosetti 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Solomon Young 9) – Assist: 17 (Anthony Hickey 5)

UEB Gesteco Cividale: Matteo Berti 16 (8/10, 0/0), Doron Lamb 14 (4/8, 2/3), Lucio Redivo 13 (2/8, 3/6), Martino Mastellari 12 (0/2, 4/7), Giacomo Dell’agnello 10 (5/10, 0/1), Eugenio Rota 7 (2/2, 1/5), Gabriele Miani 4 (2/3, 0/2), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/2), Andrea Baldini 0 (0/0, 0/0), Luca Campani 0 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 0 / 3 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Matteo Berti 10) – Assist: 22 (Lucio Redivo 13)