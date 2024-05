QF G1 – Forlì parte forte e regola Vigevano

Unieuro Forlì – Elachem Vigevano 1955 87-71 (31-11, 19-22, 22-12, 15-26)

Unieuro Forlì: Federico Zampini 18 (5/7, 2/5), Daniele Cinciarini 16 (4/5, 1/2), Davide Pascolo 12 (6/7, 0/0), Daniele Magro 10 (2/4, 0/0), Fabio Valentini 7 (2/3, 1/6), Todor Radonjic 7 (2/3, 1/4), Xavier Johnson 6 (3/7, 0/2), Maurizio Tassone 3 (0/1, 1/2), Luca Pollone 3 (0/1, 1/3), Michele Munari 3 (0/0, 1/1), Edoardo Zilio 2 (1/2, 0/1), Matteo diego Borciu 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Davide Pascolo 9) – Assist: 21 (Fabio Valentini 6)

Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 18 (5/8, 2/4), Leonardo Battistini 14 (4/10, 2/8), Tyler Wideman 12 (2/8, 2/6), Filippo Rossi 10 (1/2, 2/3), Marco Ceron 6 (2/2, 0/2), Giacomo Leardini 5 (1/2, 0/1), Michele Peroni 3 (0/0, 1/4), Gianmarco Bertetti 3 (0/0, 1/2), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/1), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/1), Kristofers Strautmanis 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 38 12 + 26 (Leonardo Battistini 13) – Assist: 14 (Marco Ceron 4)

L’Unieuro Forlì esordisce ai Playoff battendo Vigevano davanti a 3.400 spettatori. Per i romagnoli, sospinti dalla solita tenacia difensiva, spiccano i 18 punti di Zampini ed i 16 di Cinciarini, ma come sempre è il gioco d’insieme della squadra allenata da coach Antimo Martino a fare la differenza. Martedì 7 maggio alle ore 20.30 si replica all’Unieuro per Gara 2. Biglietteria aperta all’Unieuro Arena domani, lunedì 6 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00. Martedì mattina 9.00-13.00 e dalle 19.30, sempre all’Unieuro Arena.

Spinta da una immediata solidità difensiva e dalla continuità offensiva sotto canestro, l’Unieuro Forlì entra nel match con Davide Pascolo e Xavier Johnson a mettere in ritmo i biancorossi. Con i primi inserimenti dalla panchina, i padroni di casa mantengono il ritmo su entrambi i lati del campo. I canestri di Zampini ed i liberi di Magro mandano Forlì sul 21-9. A 1’45” dalla fine del primo quarto sono una tripla ed un canestro in serie di Zampini a portare i biancorossi sul 29-10, prima del massimo vantaggio 31-11 con il quale si chiudono i primi 10′ di gioco a firma Daniele Magro. Più equilibrato il secondo quarto, nel quale il divario non subisce sostanziali modifiche, grazie soprattutto a due triple consecutive di Valentini e Pollone che ristabiliscono il +20 a metà della frazione di gioco. Primo tempo in archivio con la tripla di Cinciarini a firmare il 50-33.

In avvio di terzo quarto le squadre si rispondono colpo su colpo, ma negli ultimi giri di lancette Forlì ritocca il massimo vantaggio. Mentre la difesa continua a recuperare palloni, in attacco Zampini entra in striscia e, a 1’40” dall’ultimo mini intervallo, è una bomba di Radonjic, in transizione, a scrivere il 69-43. Il finale di quarto dei romagnoli è ancora in crescendo e, con i canestri di Zampini e Cinciarini e la stoppata di Davide Pascolo, le squadre lo chiudono sul 72-45. Gli ultimi 10′ di partita vedono subito subito l’ingresso del giovane Michele Munari, con i biancorossi che rimango con la testa nel match. Negli ultimi minuti, in campo anche Zilio, a segno, e Borciu. Forlì vince 87-71 e si prepara ora a una Gara 2 nella quale ci si attende la pronta reazione di Vigevano.

UFF.STAMPA UNIEURO FORLI’