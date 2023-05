QF G1 – Forlì, terzo quarto perfetto. Chiusi cede con onore

Unieuro Forli – Umana Chiusi 68-62 (18-17, 14-19, 22-9, 14-17)

Vince gara-1 l’Unieuro, e lo fa al termine di una sfida dura e in pieno clima playoff. I biancorossi si portano 1-0 nella serie, si torna in campo martedì sera.

LA CRONACA. Martino comincia con Valentini, Sanford, Pollone, Adrian e Gazzotti: gli ospiti partono forte e l’Unieuro trova i punti di Pollone e Gazzotti per accorciare sul 6-8. Utomi e Possamai guidano l’Umana ma, dal 4’ in poi, la difesa Unieuro alza l’intensità e concede solo due punti agli ospiti. In attacco Valentini, Sanford e Benvenuti trovano il canestro, i biancorossi infilano un parziale di 10-2 fino al 18-14, prima della tripla di Utomi a fine quarto: 18-17 al decimo. Benvenuti e Sanford segnano per cominciare il secondo quarto (22-19), poi Chiusi recupera e sorpassa, prendendo l’inerzia della partita, fino al 25-29. Sanford si ferma per un problema muscolare (non sarà più della sfida), la partita si alza di intensità e, tra un colpo proibito e l’altro, si va verso la fine del primo tempo: Gazzotti e Cinciarini segnano per l’Unieuro e dopo 20 minuti è 32-36.

L’Unieuro che rientra in campo, ha un’altra faccia e si parte con i lunghi che sono protagonisti e guidano un parziale di 9-0 per iniziare il secondo tempo (41-36). La tripla di Radonjic e la schiacciata in contropiede di Adrian sono le cartoline di questo periodo, e permettono di arrivare alla doppia cifra di vantaggio e a fine terzo quarto è 54-45. Cinciarini fa subito +11, ma Chiusi non si dà ma per vinta e, un punto dopo l’altro, rosicchia il margine di svantaggio, fino al 60-59. Mancano 5 minuti alla fine, e l’Unieuro coglie l’attimo: Cinciarini ne fa 4 di fila, Valentini segna due liberi, la difesa è perfetta e ruba un paio di palloni determinanti, e si tocca il 66-59. Il finale è 68-62, GARA-1 è dell’Unieuro!

I TABELLINI

Unieuro Forlì: Sanford 6, Cinciarini 17, Gazzotti 6, Valentini 6, Adrian 9, Pollone 4, Munari NE, Ndour, Radonjic 6, Penna 4, Benvenuti 10, Borciu NE. All: Martino. Ass: Ruggeri, Fabrizi.

Umana San Giobbe Chiusi: Utomi 15, Candotto NE, Medford JR 11, Bolpin, Braccagni NE, Martini 5, Bozzetto 4, Raucci 8, Raffaelli 3, Possamai 4, Ikangi 12. All: Bassi.

ARBITRI: Tirozzi, Pazzaglia, Marzo.

Spettatori: 3560

