QF G1 – Logan riaccende la scintilla, Cantù spazza via Hdl Nardò

Sarà l’entusiasmo generato dall’arrivo di Logan o più semplicemente l’inizio delle partite che contano, ma la brutta Cantù mai in partita contro Forlì una settimana fa sembra già un ricordo lontano. Contro Nardò, al di là del punteggio finale, è l’atteggiamento dei canturini ad aver piacevolmente sorpreso il pubblico del PalaDesio con la formazione di Sacchetti sempre autoritaria e con l’inerzia dalla propria parte. Quanto all’ultimo arrivato in casa Acqua San Bernardo, oltre al prevedibile contributo sul fronte offensivo da registrare anche diversi assist degni di nota per i compagni con i primi meccanismi che iniziano a funzionare. Tra due giorni si torna in campo, con Nardò che dovrà cercare qualcosa di più del solo Smith per impensierire i lombardi.

Cantù: Logan, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Hunt

Nardò: Zugno, Smith, La Torre, Stojanovic, Donda

CRONACA – Sono quattro punti di Hunt ad aprire la sfida fra le due compagini. La Torre e Zugno sbloccano Nardò, ma Bucarelli e Baldi Rossi dall’arco firmano il primo parziale sul 12-5 obbligando gli ospiti al timeout. Smith rimette in scia i compagni, ma la formazione di Sacchetti è in totale controllo e con Hunt allunga a più dieci sul 19-9. Borra e Smith provano a limitare i danni ma offensivamente Cantù trova sempre vita facile con Logan che si sblocca e firma il 28-15 sul tabellone. Copione che non cambia e Acqua San Bernardo avanti 32-19. Nella seconda frazione sono il duo Smith Borra per Nardò e Hunt dall’altra a mettersi in evidenza, per il 40-28 a metà frazione.Una magia di Logan manda a canestro Morgillo (48-30), con la coppia che si ripete poco dopo per il più venti interno. Copione che rimane identico, con Cantù a metà gara sul 54-37. Alo rientro in campo Nardò prova a riaprire i conti, con Stojanovic a segno per il meno dieci. E’ però un sussulto spento immediatamente da David Logan che dall’arco firma il 63-50. Baldi Rossi lo imita sull’azione successiva e in un amen è nuovamente sedici il margine tra le due squadre con Di Carlo costretto al timeout. Al rientro è Logan show, con l’ex Scafati che sale in cattedra e vola a quota 18 sul tabellino personale. A dieci dal termine, Cantù comanda 74-57. Nell’ultima frazione Nardò prova a rientrare in partita spingendosi fino al meno dieci (75-65), ma una tripla di Bucarelli (80-66) ricaccia indietro la formazione avversaria. Il numero ventuno si ripete poco dopo, lanciando i titoli di coda con largo anticipo. Il finale recita 101-78

MVP BASKETINSIDE.COM: Logan

CANTU’ – NARDO’ 101 78

Acqua S.Bernardo Cantù: Logan 18, Bucarelli 15, Nikolic 16, Baldi Rossi 12, Hunt 20; Stefanelli 11, Severini 3, Da Ros 2, Berdini, Morgillo 4. All.: Sacchetti

HDL Nardò: Smith 25, Zugno 4, La Torre 5, Stojanovic 15, Donda 5; Parravicini 8, Baldasso 6, Borra 10. N.e.: Baccassino, Buscicchio, Antonaci, Quarta. All.: Di Carlo

Arbitri: Wassermann, Centonza, Alberigogna.

Parziali: 32-19, 22-18, 20-20, 27-21.

SPETTATORI: 2486