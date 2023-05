QF G1 – Pistoia s’impone nettamente sul finale, Assigeco domata

Palla a due alle ore 20,30 al PalaCarrara questa sera sabato 13 maggio 2023, che sancisce l’inizio con Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off del Tabellone Argento. Secondo l’analisi tecnica dell’assistant coach Angella, Pistoia si troverà ad affrontare una squadra che giocherà senza particolari pressioni un ritmo veloce lasciando libera iniziativa ai giocatori di sfruttare al meglio il gioco a tutto campo. inoltre i padroni di casa dovranno mettere particolare attenzione nel contrastare il potenziale offensivo della squadra di coach Salieri, lasciando al roster piacentino, che vanta diversi cecchini, poche chances nei tiri da tre.

Starting five GTG PISTOIA: Saccaggi, Copeland, Varnado, Wheatle e Magro.

Starting five UCC ASSIGECO PIACENZA: Miaschi, Sabatini, Mcgusty, Querci e Pascolo

Inizio primo quarto in assoluto equilibrio, dove la coppia USA del Pistoiabasket – formata da Copeland e Varnado – sembra già entrata in partita con ritmi alti (7 punti per il primo e 3 per il secondo a metà periodo). Sul 16-16 a quasi 3 minuti dalla fine coach Salieri chiama time out. Capitan della Rosa segna la tripla del 19-20 a 07′:56″. Del Chiaro dopo un rimbalzo difensivo trova la retina con i 2 punti del 21-20 a 09′:06″ con questo punteggio si conclude il primo quarto, con 1 fallo per i padroni di casa contro i 4 della squadra emiliana.

Il secondo quarto è pressochè di dominio pistoiese, essendo stata sempre in vantaggio la squadra di coach Brienza. Degno di nota la seconda tripla di Della Rosa, i 6 punti di Magro e 14 punti totali di Copeland che fanno andare alla pausa lunga con un gap di +4 su punteggio 41-37.

In questo inizio terzo quarto vediamo riaccendersi Varnado con 3 tiri dalla area a 03′:08″, con il supporto di Magro e Saccaggi che contribuiscono a mantenere un gap quasi costante di +4 punti. A 07′:31″ sul 55-59 la panchina di Pistoia chiama il time out: troppi gli sbagli nel trovare la retina negli ultimi minuti di gioco. Altra tripla di Della Rosa a 07′:50″ che riporta il punteggio pressochè in parità 58-59; il capitano è on fire ed ecco trovare la retina per la quarta tripla del 61-62. Il punteggio di questo terzo periodo è 63-64.

E’ Saccaggi a calcare le scene in questo inizio dell’ultimo periodo regolare: due falli commessi, un tiro realizzato dall’area, un fallo subito ed un libero sbagliato portano il punteggio a 65-66, mentre 02′:13″ Varnado trova la retina del 67-68 poco dopo. Un libero di Magro sommato ad uno dall’area riportano la GTG in vantaggio 72-70. Su punteggio 74-70 con Varnado che trova nuovamente la retina, la panchina di coach Salieri chiama il time out a 04′:36″. La quinta tripla di Della Rosa aumenta il gap a +7 a metà del periodo, nello specifico i padroni di casa si portano a 77-70. Il Pistoiabasket sembra ver fatto quadrato su punteggio 86-75 grazie alle prodezze di Magro e l’ennesimo tiro dall’area di Varnado la squadra piacentina è costretta a chiamare nuovamente time out al minuto 08′:53″. Il match si conclude 88-77.

GTG PISTOIA:

0 Benetti 0; 2 Della Rosaa 15; 5 Copeland 16; 8 Farinon n.e.; 14 Metsla n.e.; 15 Saccaggi 15; 16 Del Chiaro 2; 18 Magro 17; 19 Allinei n.e.; 20 Pollone 0; 23 Varnado 21; 24 Wheatle 2. Coach: Brienza.

UCC ASSIGECO PIACENZA:

2 Gajic n.e.; 11 Miaschi 16; 12 Galmarini 6; 13 Joksimovic n.e.; 14 Pascolo 12; 21 Querci 8; 23 Mcgusty 19; 25 Soviero 0; 34 Gherardini n.e.; 43 Sabatini 16; 90 Cesana 0. Coach: Salieri.

Arbitri: Moretti M. – Capurro M. – Bertuccioli N.

Parziali: (21-20) – (20-17) – (22-27) – (25-13);

MVP: Varnado con 21 pt, 11 Rt e 3 As con valutazione 27 pt. Encomio anche a Magro con 17 pt (8\9 da 2pt), 8 Rt e 23 pt di valutazione. Della Rosa con 15 punti: tutte triple (5\8).