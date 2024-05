QF G1 – Udine domina la ripresa, Juvi spazzata via

Inizia con una vittoria il cammino dell’Apu Old Wild West Udine in questi playoff. I bianconeri si impongono in G1 sulla Juvi Cremona con il risultato di 95-65 davanti ad un Carnera stracolmo, che ha risposto presente al caloroso invito della società per sostenere i loro beniamini. Mvp bianconero Jalen Cannon, autore di una prestazione da 11 punti (5/6 da due e 1/2 ai liberi) condita da 2 assist e 12 rimbalzi, per una valutazione complessiva di 26. Ancora assente tra le file bianconere Jason Clark che recupera però Lorenzo Caroti. L’Apu si presenta in campo con il quintetto formato da: Monaldi, Alibegovic, Gaspardo, Arletti, Cannon.

È Costi ad inaugurare questa G1 di playoff con la tripla che vale il vantaggio Juvi Cremona. Parziale aperto per i lombardi con Cotton che segna 5 punti consecutivi e costringe Coach Vertemati al primo time out (0-8). Spetta a Raphael Gaspardo dettare la ripartenza bianconera, con il canestro che vale il -5. Si iscrivono a referto Shahid e Cannon, poi ancora Cotton per la doppia cifra di vantaggio (4-14). Entrano in campo per l’Apu Caroti ed Ikangi, con Gaspardo a suonare nuovamente la carica, questa volta andando a segno da oltre l’arco. Timperi e Tortù mettono 4 punti in rapida successione, rispondono Caroti, Da Ros ed Alibegovic che accorciano sul momentaneo -4. Altro momento positivo per gli ospiti che con i canestri di Cotton e Benetti riconquistano il margine precedentemente perso. Sul finale di quarto la tripla di Gaspardo blocca il punteggio sul risultato di 18-25. It’s Da Ros time, il numero 20 bianconero ad inizio secondo quarto segna due canestri consecutivi dando prova di essere pericoloso sia da dentro che fuori area. Cannon, dalla linea della carità fa 1/2 condendo il parziale aperto bianconero, poi la coppia udinese va nuovamente a segno siglando così primo vantaggio dell’ incontro per la squadra di casa (27-25). Cremona destina la sua reazione nelle mani dei due giocatori stranieri Cotton e Shahid i quali sforzi riportano la squadra di coach Bechi a contatto con Udine (35-34). Da segnalare fronte Apu la schiacciata a due mani di Gianmarco Arletti che infiamma il pubblico del Pala Carnera accorso sempre numeroso a sostenere la propria squadra. Gaspardo a meno di 1′ dalla fine sigla l’ultimo canestro del quarto che vale il nuovo vantaggio per i padroni di casa (37-35).

All’alba della terza frazione di gioco è Raphael “Gas” Gaspardo a bucare la retina con la tripla del +5. Subito a segno nelle azioni successive Cotton e Shahid che riportano il punteggio sulla parità. Il Capitano Diego Monaldi non è però d’accordo e da oltre 8 metri “spara” la bomba che vale il nuovo vantaggio udinese. Botta e risposta fra le due compagini, Arletti, Da Ros e Cannon riescono a tenere il vantaggio di 2 punti su Cremona, Alibegovic poi con la tripla in transizione apre nuovamente il divario costringendo Coach Bechi al minuto di sospensione (56-51). Nei minuti successivi i padroni riescono ad imporre il loro ritmo sulla partita, mantenendo il vantaggio e toccando anche il massimo vantaggio di 9 punti (62-53). Cannon sigla l’ultimo canestro del quarto che si chiude sul punteggio di (67-61). L’ ultima frazione si apre con le “bombe” di Da Ros ed Ikangi (73-61). Ancora Apu in questi minuti iniziali, il parziale bianconero infatti si arricchisce dei canestri di Ikangi e Cennon che costringono nuovamente Cremona al minuto di sospensione (78-61). La tripla di Gaspardo regala il +20 ai padroni di casa che a 5′ dalla fine tengono salda la barra sul manubrio del match. Nel finale di partita Udine divaga nel risultato trovando quell’alchimia che tanto aveva fatto sognare i suoi tifosi in passato. Trova i primi punti di questa stagione anche Michele Zomero che dalla lunetta, a gioco fermo, non sbaglia. Non c’è storia in G1, al Pala Carnea la partita termina sul punteggio di 95-65.

APU OLD WILD WEST UDINE – FERRARONI JUVI CREMONA 95-65

(18-25, 37-35, 67-61)

APU OLD WILD WEST UDINE: Alibegovic 11, Cannon 11, Caroti 5, Arletti 6, Gaspardo 21, Delia N.E., De Laurentiis 3, Da Ros 17, Marchiaro, Zomero 2, Monaldi 10, Ikangi 9. All. Adriano Vertemati

FERRARONI JUVI CREMONA: . Benetti 7, Cotton 19, Sabatino 5, Biaggini N.E., Virginio 4, Shahid 13, Costi 8, Vincini 2, Tortù 2, Timperi 5, Grassi. All. Luca Bechi

Arbitri: Moretti, Ferretti, Bertuccioli.

Uscito per cinque falli: nessuno

