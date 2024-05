QF G2 – Cividale regge un tempo, Cantù domina la ripresa e va 2-0

Cantù si prende il 2-0 nella serie. Missione compiuta per la squadra di coach Cagnardi che dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, spacca la partita con un terzo quarto da 23-11 trovando la fuga decisiva prima di controllare nella quarta frazione. Brillano ancora gli americani, con Hickey e Young autori di 16 punti a testa. Negli ospiti discreta prova del solito Lamb (17), mentre serata negativa per Redivo autore di soli 7 punti sul referto finale.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Cividale: Redivo, Lamb, Marangon, Miani, Dell’Agnello



CRONACA – E’ Baldi Rossi da sotto ad aprire le marcature dell’incontro. Cividale replica immediatamente con Lamb, ma Young inchioda il 4-2. Miani firma il vantaggio ospite (6-7), mentre i primi due del neo entrato Burns valgono il 10-7. Lamb impatta dall’arco, Hickey risponde col piazzato ma è l’equilibrio che continua a regnare. Al decimo è 16-17. Nel secondo quarto subito tegola per coach Cagnardi, che perde Baldi Rossi per tre falli costretto al ritorno in panchina. C antù nel frattempo rimette la testa avanti, con Moraschini a firmare il 22-19. Young firma due possessi di margine sul 26-21, Nikolic infila il più sei obbligando Pillastrini al minuto di sospensione. Moraschini si sblocca dall’arco, ma Dell’Agnello tiene in scia gli ospiti sul 38-36 all’intervallo. Si ricomincia con Hickey a segno dall’arco, prontamente imitato da Young per il 44-36. Marangon sblocca la Gesteco, ma Hickey in contropiede timbra il 48-39. Una tripla di Rota tiene a galla la formazione ospite, ma Young replica inchiodando il 50-42. Cividale sbanda, Hickey la punisce e Cantù vola via sul 55-42 che costringe Pillastrini al minuto di sospensione. Al trentesimo la formazione di Cagnardi è in pieno controllo sul 61-47. Anche l’ultimo periodo inizia a tinte canturine, con Young e Cesana a firmare il più venti interno sul 67-47. Burns aumenta il divario, mentre è Moraschini in lunetta a fare il più ventidue che sa tanto di titoli di coda. Il finale serve solo a sancire il punteggio. Cantù batte Cividale 84-67.



MVP BASKETINSIDE.COM: Young

Acqua S.Bernardo Cantù – UEB Gesteco Cividale 84-67 (16-17, 22-19, 23-11, 23-20)

Acqua S.Bernardo Cantù: Solomon Young 16 (5/8, 2/3), Anthony Hickey 16 (4/5, 2/5), Christian Burns 15 (6/10, 0/0), Stefan Nikolic 12 (6/7, 0/2), Riccardo Moraschini 11 (1/5, 2/3), Filippo Baldi rossi 7 (2/3, 1/3), Lorenzo Bucarelli 5 (1/4, 1/4), Luca Cesana 2 (1/2, 0/3), Nicola Berdini 0 (0/1, 0/0), Edoardo Del cadia 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/1, 0/0), Carlo Tosetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 – Rimbalzi: 38 14 + 24 (Solomon Young 10) – Assist: 19 (Anthony Hickey, Lorenzo Bucarelli 5)

UEB Gesteco Cividale: Doron Lamb 17 (5/7, 1/3), Gabriele Miani 13 (4/5, 1/5), Leonardo Marangon 8 (2/3, 1/3), Lucio Redivo 7 (3/4, 0/5), Giacomo Dell’agnello 6 (2/7, 0/0), Eugenio Rota 6 (0/0, 2/3), Martino Mastellari 6 (0/1, 2/6), Matteo Berti 4 (1/3, 0/0), Luca Campani 0 (0/0, 0/0), Andrea Baldini 0 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Matteo Berti 8) – Assist: 14 (Lucio Redivo 6)