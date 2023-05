QF G2 – La Vanoli Cremona si accende ancora nel terzo quarto e stende Agrigento

By

Un film simile a quello di gara-1: prima metà di gara di grande equilibrio poi un super terzo quarto della Vanoli che indirizza il match. Nel quarto periodo il divario resta per diversi minuti invariato prima di un’ultima fiammata dei padroni di casa.

Vanoli: Pacher, Eboua, Lacey, Piccoli, Denegri

Agrigento: Marfo, Costi, Chiarastella, Grande, Ambrosin,

1° Quarto: buon avvio della Vanoli che con due triple fa capire subito l’intenzione di scappare: Ambrosin con un gioco da 4 punti tiene viva Agrigento mentre la Vanoli inizia a punire in area con Eboua. Agrigento risponde ad ogni canestro dei locali restando comunque in scia. Gli ospiti si mettono a zona e fermano completamente l’attacco cremonese mentre in attacco Ambrosin, Costi da tre e Peterson mettono i punti del vantaggio. Nel finale errore da ambo i lati con Agrigento che chiude avanti la prima frazione sul 25-21

2° Quarto: reazione Vanoli con pecchia e Pacher ben innescati sotto le plance ma la Vanoli fallisce il colpo del sorpasso. Agrigento ci mette 3 minuti per sbloccarsi poi con il solito Grande piazza 5 punti che fissano il nuovo allungo ospite. La partita perde un padrone fisso con canestri da ambo i lati. Lacey infila un paio di canestri poi 2 liberi di Pacher fissano il -1. Agrigento smette di segnare ma riesce a chiudere la prima metà di gara sul 38-37.

3° quarto: avvio di quarto devastante della Vanoli che piazza 3 schiacciate con Pacher e insieme ai punti di Denegri realizza un break di 11-2 in due minuti utile per ribaltare il punteggio. Ambrosin e Costi ci provano ma Lacey da tre è inarrestabile e così la Vanoli con le tre triple del suo americano e la schiacciata di Mobio vola sul +15 al sesto minuto. Imbrò si carica Agrigento nel finale con due triple una impossibile sulla sirena del terzo quarto. Cremona chiude la terza frazione avanti sul 64-52.

4° Quarto: ancora un avvio deciso della Vanoli questa volta con l’atletismo di Eboua. Cremona amministra il vantaggio con la difesa per diversi minuti, Agrigento prova con Chiarastella e Marfo a ricucire lo svantaggio ma i canestri di Denegri, Pacher e i 3 liberi di Lacey chiudono i conti. La Vanoli Cremona vince 79-63.

I tabellini:

Vanoli Cremona 79-63 Moncada Agrigento

Vanoli Cremona: Eboua 12, Pacher 13, Alibegovic, Pecchia 6, Caroti 5, Denegri 18, Lacey 20, Piccoli 3, Mobio 2, Ndizie ne. All. Cavina

Moncada Energy Agrigento: Marfo 7, Ambrosin 19, Traore ne, Grande 12, Costi 7, Chiarastella 5, Imbrò 9, Bellavia ne, Peterson 4, Mayer, Negri All. Cagnardi