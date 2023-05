QF G2 – Forlì passa a Chiusi e va 2-0

Umana San Giobbe Chiusi – Unieuro Forlì 60-73 (10-25; 21-14; 17-22; 12-12)

San Giobbe Chiarello, Cavalloro, Utomi 17, Medford 7, Bolpin 12, Porfilio, Martini 2, Bozzetto 1, Raucci 6, Raffaelli 6, Possamai, Ikangi 9 Capo All. Bassi, Primo Ass. Piersante, Secondo Ass. Civinini

Arbitri Gagliardi, Dionisi, De Biase

Forlì Cinciarini 5, Gazzotti 4, Valentini 12, Adrian 17, Pollone 8, Munari, Ndour, Radonjic 5, Penna 13, Benvenuti 9 Capo All. Martino, Primo Ass. Fabrizi

Nella sfida che fa ripartire la serie dopo i rinvii a causa del maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, Forlì passa all’Estra Forum di Chiusi per 60-73 e si porta 2-0 nella serie. Raccolta fondi, minuto di raccoglimento e striscione in omaggio a quanto accaduto in Romagna a fare da cornice a una partita arrivata al termine di una settimana surreale a livello sportivo. I tanti accorsi all’Estra Forum però hanno dovuto masticare amaro, fin dall’inizio, per la veemente partenza della formazione forlivese, avanti di quindici punti alla fine del primo periodo. La reazione dei Bulls toscani arriva di nervi nel secondo quarto, il parziale di quattordici punti lambisce il vantaggio larghissimo di ventiquattro (12-36 nel secondo tempino) e permette il rientro sul meno otto a fine primo tempo (31-39). Come in avvio Forlì torna a fare la voce grossa, riallarga il gap e di fatto mette una seria ipoteca sul match. Nonostante il più tredici ai trenta minuti giocati la San Giobbe ci prova nel quarto quarto, ma non riesce a tornare a galla definitivamente. Forlì dà il colpo del k.o con due triple consecutive firmate da Valentini e Adrian, ai quali si aggiunge anche Penna. Il tabellone nel finale dice 60-73; Forlì vince a Chiusi e si guadagna il matchpoint per gara tre, prevista ancora sul parquet della San Giobbe mercoledì alle 20.30.

—

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Chiusi a.r.l.