QF G2 – Immediato riscatto Udine: l’Apu batte Cividale con un ottimo quarto periodo

La reazione dell’Apu Old Wild West Udine non si è fatta attendere: dopo l’amara sconfitta di lunedì sera, i bianconeri oggi a PalaCarnera hanno superato la Ueb Gesteco Cividale per 77-57. Decisivi i 20 punti di Alessandro Gentile (Mvp dell’incontro) e i 15 Isaiah Briscoe, protagonisti di Gara 2 dei quarti di finale play di Serie A2 assieme a Ethan Esposito, autore di 16 punti. Sabato alle 20.00 al PalaGesteco (diretta solo su LNP Pass) si ripartirà dunque dall’1-1, con la certezza di disputare anche Gara 4.

Per Gara 2 coach Carlo Finetti decide di escludere dalle rotazioni Marco Cusin e Gianmarco Bertetti, questo dunque il quintetto di partenza: Monaldi, Briscoe, Gentile, Esposito e Terry. Proprio il centro ex Trieste rompe il ghiaccio dopo 24 secondi (2-0), mentre Pepper firma il primo vantaggio ospite dopo quasi due minuti di gioco (4-5). Gentile riporta subito avanti i padroni di casa (6-5), che poi con Briscoe (2/2, fallo di Redivo) ed Esposito portano a 5 i punti di vantaggio sulla Gesteco (10-5). A quattro minuti dalla prima sirena Dell’Agnello firma la tripla del sorpasso (10-11), ma l’Old Wild West risponde immediatamente con Esposito (12-11). Finetti inserisce Antonutti – esordio assoluto per il capitano bianconero in questa serie play off -, che subito va a segno dall’arco (17-13), strappando gli applausi dei 3.500 spettatori presenti al PalaCarnera. Gentile, poi, fissa il primo parziale sul 19-15. In avvio di seconda frazione Cividale rimonta lo svantaggio con Miani e Battistini (19-20), ma la formazione di Finetti torna avanti con Gentile (21-20). I bianconeri mantengono il parziale aperto con i liberi realizzati da Antonutti (2/2, fallo di Battistini) e i canestri di Palumbo (25-20), Gentile (27-20) ed Esposito (29-20). Il massimo vantaggio, però, lo firma Esposito a meno di 4 minuti dall’intervallo lungo (32-22) e un minuto dopo Gentile ribadisce (34-24), portando a 10 i punti personali. Nel finale di periodo la formazione di Pillastrini, come era lecito attendersi, alza il ritmo e infligge un parziale di 7-0 ai padroni di casa chiudendo il primo sul punteggio di 34-31.

In avvio di terzo quarto la Gesteco colpisce ripetutamente la difesa bianconera e dopo due minuti si riporta avanti con Dell’Agnello (38-39). Sessanta secondi più tardi Pepper firma la tripla che vale il +4 gialloblu (38-42), ma l’Apu replica sul possesso successivo con Monaldi (41-42). E’ di Briscoe, invece, il canestro che consente all’Old Wild West di tornare avanti (43-42) a 6 minuti dalla terza sirena. Si continua a combattere, aumentano pressione e nervosismo in campo: a meno di quattro minuti dalla fine del terzo periodo si registra una nuova situazione di parità (49-49). Esposito e Terry danno la scossa (54-59), ma Cividale rientra subito in partita con Mouaha e Furin (54-53). E’ di Gentile il canestro che fissa il terzo parziale sul 56-53. L’ultimo quarto si apre con il canestro di Gentile del +5 bianconero (58-53). Sul punteggio di 60-55 Caforio fischia un fallo dubbio in attacco di Pellegrino e le proteste di Finetti gli costano il tecnico (Pepper 1/1, 60-56). Dopo tre minuti di gioco Gaspardo si sblocca dall’arco e trenta secondi dopo Gentile conquista il rimbalzo offensivo sulla conclusione imprecisa di Monaldi per il nuovo +9 bianconero (65-56). A metà periodo l’alley oop di Terry su assist di Gentile vale il +11 per l’Apu (67-56). Il ventesimo punto realizzato del numero 5 bianconero sposta il massimo vantaggio a +12 (69-57). Un minuto dopo Briscoe mette una seria ipoteca sul match, firmando il +14 (71-57) ed è con la tripla del 74-57 a tre minuti dal termine dell’incontro che di fatto mette la parola fine a Gara 2. Con la schiacciata di Fantoma al PalaCarnera finisce 77-57.

APU OLD WILD WEST UDINE – UEB GESTECO CIVIDALE 77-57

(19-15, 34-31, 56-53)

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 20, Palumbo 2, Antonutti 6, Gaspardo 5, Briscoe 15, Fantoma 2, Dabo ne, Esposito 16, Nobile, Pellegrino, Monaldi 3, Terry 8. All. Carlo Finetti.

UEB GESTECO CIVIDALE: Redivo 7 punti, Miani 2, Cassese, Rota 7, Mouaha 2, Furin 4, Battistini 5, Barel, Pepper 14, Pillastrini, Micalich ne, Dell’Agnello 16. All. Stefano Pillastrini.

Arbitri: Caforio, Tirozzi, Barbiero.

Uscito per cinque falli: nessuno.

uff.stampa apu udine