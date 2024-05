QF G2 – Rieti piazza una gran rimonta e supera nuovamente Rimini

Real Sebastiani Rieti – RivieraBanca Basket Rimini 73-69 (15-30, 22-17, 17-7, 19-15)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 24 (7/10, 2/6), Dustin Hogue 16 (7/12, 0/0), Danilo Petrovic 12 (0/1, 4/7), Vittorio Nobile 8 (1/2, 2/3), Marco Spanghero 7 (2/5, 1/5), Lorenzo Piccin 4 (2/3, 0/0), Nazzareno Italiano 2 (1/1, 0/2), Davide Raucci 0 (0/5, 0/2), Giacomo Sanguinetti 0 (0/0, 0/1), Andrea Ancellotti 0 (0/1, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 7 – Rimbalzi: 28 8 + 20 (Dustin Hogue 12) – Assist: 19 (Jazz Johnson 7)

RivieraBanca Basket Rimini: Alessandro Simioni 17 (4/5, 3/5), Derrick Marks 16 (4/8, 2/7), Giovanni Tomassini 11 (1/1, 2/7), Justin Johnson 10 (3/4, 1/3), Simon Anumba 8 (3/4, 0/0), Alessandro Grande 7 (0/1, 1/5), Andrea Tassinari 0 (0/0, 0/1), Francesco Pellegrino 0 (0/2, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/1), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Justin Johnson 10) – Assist: 14 (Derrick Marks, Justin Johnson 4)

Altra vittoria maschia della Sebastiani che si prende anche Gara 2 battendo Rimini 73-69. Gli ospiti partono forte raggiungendo anche il +20, Rieti non demorde e parziale dopo parziale si tiene stretto il fattore campo. Prestazione super di Johnson con 24 punti, Hogue e Petrovic in doppia cifra rispettivamente con 16 e 12 punti. La serie si sposta a Rimini dove giovedì alle 20:30 la RSR avrà il primo match point.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Johnson dalla media, 2-0. Marks ne mette due, risponde Nobile, 4-2. Anumba inchioda, Jazz fa il canestro fotocopia di prima, 6-4. Due punti per Hogue, 8-4. Justin Johnson punisce dall’angolo, 8-7. Hogue ancora fuori dal pitturato! Simioni segna da fuori, 10-10. Anumba di forza si prende il canestro da sotto, 10-12. Nobile dall’arco, 13-12. Il Johnson riminese segna da sotto, 13-14. Simioni ancora dai 6.75, 13-17. Marks con due facili, 13-19. Marks colpisce dalla linea da tre, 13-22. Ancora Marks dall’angolo, 13-25. Two & one per Marks che è già a quota 13 punti, 13-28. Spanghero desta Rieti, 15-28. I due liberi di Grande accompagnano il primo periodo alla fine, 15-30.

Tecnico ad Italiano, Grande segna il libero, 15-31. Grande segna anche da fuori, 15-34. Jazz ne mette due dalla media, 17-34. Justin Johnson in allontanamento, 17-36. Hogue con due punti, 19-36. Anumba non sbaglia i liberi, Simioni con il tap-in, 19-40. Jazz preciso dai 5.8, 21-40. Rieti ruba palla e in contropiede Piccin ne segna due, 23-40. Tecnico alla panchina riminese, Johnson segna dalla lunetta, 24-40. Johnson con due punti, 24-42. Spanghero in palleggio, arresto e tiro, 26-42. Appoggino preciso di Jazz, 28-42. Tommassini se ne inventa due, Petrovic spara da due, 31-44. Jazz ne appoggia altri due, 33-44. Simioni colpisce dal perimetro, Hogue da sotto, 35-47. Con il canestro di Jazz termina il primo tempo, 37-47.

SECONDO TEMPO

Si rientra in campo, Hogue ne mette due, 39-47. Jazz spara da fuori, 42-37. Anumba schiaccia, 42-49. Petrovic dalla punta! 45-49. Simioni replica da sotto, 45-51. Petrovic dall’angolo, 48-51. Hogue di forza se ne prende altri due, 50-51. Sorpasso firmato da Piccin, Simioni replica da due, 52-53. 1/3 per Grande ai liberi, 52-54. Italiano impatta con due punti, 54-54. Sulla parità termina il terzo quarto.

Tomassini prima segna il libero, poi spara da tre, 54-58. Spanghero da tre per il -1, 57-58. Nobile dall’angolo, 60-58. Marks se lo inventa aiutato dalla fortuna, Jazz spara da tre, 63-60. Simioni con il tap-in, 63-62. Hogue preciso dai 5.8, 65-62. Tomassini spara da tre e impatta, 65-65. Petrovic dall’angolo, una sentenza, 68-65. Jazz con due punti in palleggio arresto e tiro, 70-65. Libero segnato da Justin Johnson, 70-66. Marks fa 1/2, 70-67. Tomassini fa 2/3, 70-69. Hogue mostra i muscoli e ne mette due, 72-69. 1/2 di Jazz ai liberi, 73-69. Si chiude così.

Area Comunicazione RSR