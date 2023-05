QF G2 – Stefanelli e Baldi Rossi spengono una coriacea Nardò, Cantù va sul 2-0

Regge tre quarti, sospinta dall’esaltante prova di un Smith letale (31pt) l’Hdl Nardò prima di sciogliersi come neve al sole in un quarto periodo monopolizzato dalla formazione di coach Sacchetti (24-6). In una serata dove l’apporto degli americani non è decisivo (Logan spento offensivamente, Hunt costretto a uscire a fine primo tempo per un colpo subito), sono gli italiani a spingere la formazione lombarda con Stefanelli (26), Da Ros (15) e Baldi Rossi (18) autentici trascinatori. Giovedì si cambia campo, con Nardò spalle al muro.

Cantù: Logan, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Hunt

Nardò: Zugno, Smith, La Torre, Stojanovic, Borra

CRONACA – Parte meglio Nardò con due triple di Smith per il 2-6. Hunt smuove il punteggio canturino, ma è tutta ospite l’inerzia con La Torre anche lui a segno dall’arco. Smith colpisce nuovamente per il più sette, obbligando coach Sacchetti al primo timeout. Baldi Rossi colpisce dalla distanza (9-13), ma Smith continua a esser rebus irrisolvibile colpendo con la stessa moneta raggiungendo tredici punti sul referto personale. Trama che non cambia e ospiti al comando 12-18 dopo un quarto. Anche la seconda frazione vede Smith scatenato, con l’americano che fa più nove immediato. Stefanelli da tre punti prova a riaccendere l”offensiva brianzola, ma Stojanovic colpisce con i primi due personali per il 15-23. Stefanelli e Baldi Rossi trovano due triple in fila e in un amen Cantù è nuovamente a contatto. Borra riallontana l’Hdl (24-28), ma Cantù replica con due bombe di Baldi Rossi per il 30-28 interno. Da Ros fa più tre ma contemporaneamente Hunt è costretto a uscire dopo un brutto colpo, andando direttamente negli spogliatoi a 1’30” dalla sirena di metà gara. Botta e risposta La Torre Bucarelli, con il primo tempo che termina 36-33. Si ricomincia con il tecnico sanzionato al rientro negli spogliatoi a coach Di Carlo, con Stefanelli che fa più quattro in lunetta. Bucarelli trova il canestro del 40-33, con Cantù che trova il primo parziale della serata. Arrivano poi due tecnici prima a Parravicini poi a Borra con l’Acqua San Bernardo che ne approfitta allungando fino al massimo vantaggio, sul 46-35. Sale in cattedra Stefanelli ed è fuga brianzola sul 49-37. Zugno riporta il passivo in singola cifra (51-42), poi è il turno di La Torre stranamente efficace dall’arco a riaprire i giochi sul 51-45. Nardò ricuce ulteriormente, poi è Bucarelli dalla distanza a ridare ossigeno ai padroni di casa col canestro del 54-48. Si riaccende Smith e l’Hdl si rimette a un singolo punto di scarto (56-55), con Smith autentico mattatore e già a quota ventinove personali. Stefanelli da una parte e Donda dall’altra fissano il 58-56 dopo trenta minuti. Stefanelli torna a prendersi in mano Cantù in avvio di ultimo quarto, scrivendo il 64-58 sul tabellone che obbliga Di Carlo a chiamare minuto di sospensione. L’inerzia è però tutta canturina e prima Baldi Rossi e poi Stefanelli da tre punti infiammano il tifo del PalaDesio con due triple in fila per il 70-57. Si sblocca anche Logan (75-60) con cinque punti in fila, mentre i titoli di coda arrivano poco dopo con un sontuoso Stefanelli che mette la parola fine con la tripla del più diciotto. A Desio finisce 82-62.

MVP BASKETINSIDE.COM: Stefanelli

Acqua S.Bernardo Cantù – HDL Nardò 82-62 (12-18, 24-15, 22-23, 24-6)

Acqua S.Bernardo Cantù: Francesco Stefanelli 26 (1/2, 6/8), Filippo Baldi rossi 18 (3/3, 4/6), Lorenzo Bucarelli 15 (0/1, 5/5), Matteo Da ros 11 (2/6, 1/2), David Logan 5 (1/4, 1/8), dario Hunt 3 (1/5, 0/0), Stefan Nikolic 2 (1/1, 0/4), Alessandro Morgillo 2 (0/2, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/2), Nicola Berdini 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 13 / 14 – Rimbalzi: 33 3 + 30 (Matteo Da ros 7) – Assist: 20 (Matteo Da ros 7)

HDL Nardò: Russ Smith 31 (5/12, 5/12), Andrea La torre 11 (1/3, 3/8), Vojislav Stojanovic 5 (2/12, 0/3), Jacopo Borra 4 (2/5, 0/0), Matteo Parravicini 4 (2/3, 0/1), Ruben Zugno 3 (0/1, 1/2), Lorenzo Baldasso 3 (0/3, 1/4), Andrea Donda 1 (0/3, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Simone Quarta 0 (0/0, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 32 13 + 19 (Jacopo Borra 12) – Assist: 10 (Russ Smith, Vojislav Stojanovic 3)