QF G2 – Trapani tra alti e bassi fa il bis contro una buona Piacenza

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Trapani Shark, che contro una Piacenza compatta, tenace e mai doma, porta a casa anche gara 2. Partita sporca con tanti errori, che Piacenza regge fino al termine, pagando dazio solo nel finale. Trapani con carattere e tenace alla fine supera le difficoltà della serata e porta a casa una vittoria preziosa. Venerdi gara 3 a Piacenza.

Trapani Shark – Assigeco Piacenza: 69-61 (14-17, 33-39, 53-45 )

Trapani Shark: Noate 7, Horton 16, Alibegovic 15, Imbrò 8, Mollura 8, Mobio 3, Gentile 2, Marini 7, Pullazi 3

Assigeco Piacenza: Gallo 8, D’Almeida 2, Veronesi 16, Skeens 10, Bonacini 12, Serpilli 11, Sabatini 2

Dopo 48 ore da gara 1, si riaccendono le luci del PalaShark per la gara 2 dei quarti di finale dei Playoff di A2 nel tabellone Argento. Trapani è chiamata a fare il bis, indirizzando la serie a suo favore, mentre Piacenza dovrà tentare di alzare la testa e di reggere l’urto, senza scomparire nuovamente dal campo come nel finale di sabato scorso. Rodriguez e Renzi sono ancora una volta i due senior messi a riposo da coach Diana, stessi uomin anche per il collega Salieri. Palashark caldo, anche se con qualche spazio vuoto, che registra un buon inizio ospite per un 0-4 iniziale firmato Serpilli e Skeens. La fisicità e i ampi di Alibegovic riportano però subito la sfidà in parità dopo i primi 4 minuti di gara. La prima tripla della serata è di Veronesi, che insieme alla palla rubata e realizzata da Sabatini firma un nuovo 5-0 ospite per il 4-9 a metà primo quarto. Diana prova a parlarci su, ma Veronesi è caldissimo dalla distanza e porta Piacenza sul 4-12 poco dopo. La schiaccata volante ancora di Alibegovic prova a sciogliere il torpore dei granata, che continuano però a pasticciare e perdere palloni banali. Ci vuole lo spunto di Marini e le tripla di Mobio e Mollura nel finale, per scuotere un po i granata, anche se Piacenza resta giudiziosa e merita ampiamente il vantaggio al primo quarto sul 14-17.

Si riparte da dove si era interrotto il primo quarto, con la seconda tripla in serie di Mollura, che impatta per la prima volta il match a quota 17, ma gli errori continuano. Gentile perde due palloni banalissimi e la difesa diventa un colabrodo, lasciandosi bucare da D’almeida prima e dalle triple di Bonacini e Gallo. Piacenza è in pieno controllo e torna a comandare in un amen, con un 12-0 sbattuto in faccia agli squali in 2 minuti, per il 17-29 al 13′. Diana richiama urgentemente i suoi in un caldissimo minuto di sospensione, nel tentativo di rimettere insieme i pezzi mancanti. Piacenza regge, approffitta del bonus raggiunto anzitempo e resta avanti 23-33 al 17′ minuto, con i liberi di Serpilli e i piazzati di Bonacini e Gallo.I granata restano con le polveri bagnate, costruendo poco e male, affidandosi a qualche lampo di imbrò, ma sopratutto a 2 palloni rubati da Horton nei secondi finali del quarto, involandosi a schiacciare per 4 punti preziosissimi e riportre i suoi in scia sul 33-39, con cui si chiude la seconda frazione.

Si riparte con Trapani alla ricerca dell’immediata reazione per ricucire lo strappo, affidandosi ad un Alibegovic ancora caldo e ispirato, in attesa che lo seguano anche i suoi campagni. Skeens intanto continua a fare male sotto canestro, mantenendo Piacenza avanti 39-43 al 23′.Horton sgomita sotto canestro, Imbrò cerca il guizzo e Marini arma finalmente la mano dalla distanza per tornare sul -1 (44-45) a meno di 5 minuti dalla terza sirena. Piacenza sembra meno fluida, stecca un paio di attacchi e permette a Horton di trovare il tap-in del primo vantaggio granata, che arriva sul 46-45 a 3 minuti dal termine del terzo quarto. Piacenza si incaponisce dalla distanza e inizia a pagare dazio, non trovando più il bersaglio. Lo trova invece Pullazi che suona la carica e lancia i suoi ad un break pesante, che gira l’inerzia del match. Piacenza tira il fiato, si pianta ancora una volta, non vede più il canestro e lancia Marini, Gentile e Imbrò all’allungo sul definitvo 53-45 (20 a 6 il parziale del quarto) a 1 secondo dalla fine, quando Gentile decide di far fallo su Filoni sul tiro disperato dalla distanza per 3 liberi d’oro. Filoni però rifiuta gentilmente il cadeau, e spreca tutto con un tremendo 0/3 che non smuove il punteggio.

Il quarto periodo concede finalmente un bersaglio dalla distanza a Veronesi, che infila l’8 tripla su 26 di squadra. Trapani non affonda e Piacenza si rialza. Il gioco da 3 punti di Skeens e la tripla bis di Veronesi, riaccendono le speranze degli ospiti, che tornano sotto 54-53 in appena 3 minuti. Serpilli ha nelle mani la tripla del sorpasso, ma il ferro la sputa via, mentre Notae trova la transizione vincente per rimette in fiducia i suoi. La partita resta ancora apertissima a 5 minuti dal termine sul 58-53, con Piacenza che continua la sua sfida dalla lunga distanza, senza raccogliere però i frutti sperati. Trapani con fatica, pian piano e da piccola formichina operaia riparte e si adegua, trovando con Horton altri 4 punti pesanti sotto canestro decisivi per tornare su 62-53 a 3.30 dal termine. Alla tripla di Imbrò risponde Gallo in percussione, ma il +11 a meno di 3 minuti resta una montagna troppo alta da scalare per la coriacea ma stanca Piacenza, che tiene meglio il campo rispetto a gara 1, ma alla fine deve arrendersi allo spessore tecnico e fisico di una Trapani di certo no trascindentale, ma sufficente alla fine per far sua anche gara 2 con il punteggio 69-61