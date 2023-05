QF G2 – Una solida Pistoia regola ancora l’Assigeco e conduce 2-0

Dopo il successo in gara-1, la Giorgio Tesi Group concede il bis al PalaCarrara e batte nuovamente l’UCC Assigeco Piacenza per 83-68 e si porta 2-0 nella serie del tabellone “Argento” dei playoff di A2. Un match iniziato sotto la cattiva stella, con gli ospiti avanti di 13 punti ma il contro-break dei biancorossi ha subito rimesso la sfida sui binari dell’equilibrio. Decisivo il terzo quarto con Pistoia che ha allungato in maniera importante sorretto dalle triple di Jordon Varnado (24 punti per lui). Doppia cifra anche per Copeland (13), Saccaggi (11) e Wheatle (10). Adesso la serie si sposta in Emilia per gara-3 in programma giovedì, sempre alle 20.30.

PRIMO TEMPO Dopo la vittoria in volata di gara-1, la Tesi Group ha l’intento di portarsi 2-0 nella serie ma i primi 7’ del match sono da dimenticare: Piacenza fa canestro in tutti i modi (Miaschi e McGusty) tanto che Pistoia trova il primo canestro solo dopo 2’30” con Del Chiaro (2-9) ma, poi, rialza la testa ed è sotto 7-20. Coach Brienza ci parla sopra e la squadra inizia ad entrare nel clima giusto: bastano due minuti per un parziale di 13-0 con Magro e Varnado sugli scudi chiuso dalla tripla sulla sirena di capitan Della Rosa per il 20 pari del 10’.

L’inerzia sembra biancorossa in apertura di secondo quarto (Pollone per il 27-22 al 13’) rafforzato dal 34-27 con la tripla di Varnado, ma la Tesi Group per due volte si fa rintuzzare e dal 39-33 con Copeland in poco più di un minuto si torna in parità (39-39 all’intervallo).

SECONDO TEMPO Nel terzo periodo la Giorgio Tesi Group prova ad azzannare la preda fin dall’inizio: cinque punti in fila di Copeland danno il primo allungo (49-41 al 23’) che gli ospiti non riescono a rintuzzare. La fluidità offensiva è quella dei giorni migliori con un Varnado ispiratissimo dall’arco dei 6,75: ne mette tre in fila in totale trance agonistica ed al 30′ il 64-50 del tabellone dimostra che l’equilibrio è rotto.

E’ il momento della spallata decisiva che arriva con alcune scorribande di Wheatle che per ben due volte si appende al ferro a due mani: l’ultimo tentativo di aggancio degli ospiti è con un 2+1 di Sabatini (69-58 al 35’) ma la vittoria è oramai in ghiaccio.

Giovedì sera alle 20.30 al PalaBanca di Piacenza ci sarà gara-3 e la Tesi Group ha già il primo match point per chiudere la serie.

IL TABELLINO DI TESI GROUP – UCC ASSIGECO 83-68

PARZIALI (20-20, 39-39, 64-50)

TESI GROUP: Benetti 2, Della Rosa 5, Copeland 13, Farinon ne, Metsla ne, Saccaggi 11, Del Chiaro 6, Magro 9, Allinei ne, Pollone 3, Varnado 24, Wheatle 10. All.: Brienza

ASSIGECO: Gajic, Miaschi 15, Galmarini 3, Pascolo 10, Querci 2, McGusty 21, Soviero 4, Gherardini ne, Sabatini 10, Cesana 3. All.: Salieri

ARBITRI: Salustri (Roma), Chersicla (Lecco), Rudellat (Nuoro)

NOTE: Spettatori: 1550.

Usciti per cinque falli: nessuno. Fallo antisportivo: Cesana (PC) al 33’.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET