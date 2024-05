RivieraBanca Basket Rimini – Real Sebastiani Rieti 64-77 (15-15, 12-13, 22-26, 15-23)

RivieraBanca Basket Rimini: Derrick Marks 20 (7/13, 1/6), Justin Johnson 16 (6/8, 0/1), Alessandro Grande 10 (2/4, 2/8), Simon Anumba 8 (4/6, 0/1), Alessandro Scarponi 5 (1/2, 1/2), Alessandro Simioni 3 (1/2, 0/3), Giovanni Tomassini 2 (1/2, 0/3), Andrea Tassinari 0 (0/1, 0/1), Francesco Pellegrino 0 (0/1, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Marco Mari 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Justin Johnson 12) – Assist: 6 (Justin Johnson, Alessandro Grande 2)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 28 (7/11, 3/4), Marco Spanghero 16 (3/7, 2/3), Nazzareno Italiano 10 (1/2, 2/6), Dustin Hogue 7 (3/9, 0/0), Vittorio Nobile 5 (0/2, 1/3), Lorenzo Piccin 3 (0/0, 1/3), Danilo Petrovic 2 (1/3, 0/1), Davide Raucci 2 (1/4, 0/3), Andrea Ancellotti 2 (1/3, 0/1), Giacomo Sanguinetti 2 (1/1, 0/2), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Dustin Hogue 12) – Assist: 11 (Jazz Johnson 4)

Una grande Sebastiani si prende il passaggio del turno al PalaFlaminio battendo Rimini 64-77. Gara equilibratissima giocata punto a punto, lo strappo finale nel quarto quarto con un Johnson stellare autore di 28 punti. Ora la Sebastiani attenderà chi tra Fortitudo Bologna e Treviglio dovrà affrontare in semifinale

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca Jazz, 0-2. Marks risponde, 2-2. Hogue sotto canestro, 2-4. Marks di forza se ne va a prendere altri due, 4-4. Anumba ne mette due dopo il libero segnato da Simioni, 7-4. Jazz con il two e one agguanta il pareggio, 7-7. Anumba inchioda due punti, Petrovic replica con l’appoggio, 9-9. Bel canestro di Marks, 11-9. Johnson liberato dal blocco di Hogue, 11-11. Anumba corregge a canestro, 13-11. Spanghero dal palleggio dentro l’area, 13-13. Grande in penetrazione con l’arcobaleno, 15-13. Italiano finta di tiro e penetrazione che vale due punti, 15-15. Termina in parità il primo quarto.

Grande colpisce dall’arco, 18-15. Altro gran canestro di Spanghero dal palleggio, 18-17. Ancellotti dalla media, solo retina, 18-19. Due punti di Tomassini, 20-19. Preciso Italiano dai 5.8, 20-21. Scarponi dall’angolo, 23-21. Johnson serve Hogue sotto canestro, il #15 non sbaglia, 23-23. Justin Johnson se ne inventa due, 25-23. Preciso Nobile dalla linea della carità, 25-25. Il Johnson biancorosso con un gancio, 27-25. Nobile sblocca Rieti da tre, 27-28.

SECONDO TEMPO

Si torna in campo con la bomba di Marks, 29-28. Replica Jazz dall’angolo, 29-31. Anumba corregge a canestro per il pareggio, 31-31. Hogue fa 1/2, 31-32. Jazz ne mette due penetrando, 31-34. Simioni con il tap-in, 33-34. Piccin spara da tre, 33-37. Penetra Grande e segna due punti, 35-37. Johnson ne mette altri due, Rieti avanti di 4. Marks non ci sta e segna il dodicesimo punto della sua gara, 37-39. Two & one di Johnson, sorpasso Rimini, 40-39. Spanghero da tre, 40-42. assist illuminante di Spanghero, Hogue fa il resto, 40-44. Scarponi e Italiano da tre, 42-47. Italiano ancora da tre! 42-50. Marks ne segna due in contropiede, 44-50. Marks dal perimetro, Sanguinetti con la goccia, 47-52. Marks non sbaglia dai 5.8, 49-52. Canestro da due di capitan Spanghero sulla sirena, 49-54.

Jazz ne appoggia due in acrobazia, 49-56. Bel canestro di Marks, 51-56. Spanghero replica dall’arco, 51-59. Two & one di Justin Johnson, 54-59. Fallo su Spanghero che segna i due liberi, 54-61. Gioco da tre di Jazz, 54-64. Jazz colpisce dai 6.75, 54-67. Due punti di Justin Johnson, 56-67. Jazz!!!! Ancora da fuori, 56-70. Grande prova a tenere vivi i suoi segnando da fuori, 59-70. 2/2 dai 5.8 per Jazz, 59-72. Spanghero impeccabile dalla lunetta, 59-74. 1/2 di Justin Johnson, 60-74. Marks fa 1/2, anche Justin Johnson, 62-74. Rimbalzone di Raucci, 62-74. Schiacciata di Johnson, 64-76. 1/2 per Jazz, 64-77.

Area Comunicazione RSR