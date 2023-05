QF G3 – Monologo Nardò nella ripresa, Cantù spazzata via

HDL Nardò: Smith 21, Parravicini 13, Stojanovic 29, La Torre 17, Borra 4; Baldasso 5, Zugno 11, Donda 2, Baccassino, Buscicchio, Quarta, Antonaci. All.: Di Carlo

Acqua S.Bernardo Cantù: Logan 19, Bucarelli 4, Nikolic, Baldi Rossi 8, Da Ros 9; Stefanelli 6, Rogic 3, Morgillo 2, Severini 10. N.e.: Berdini. All.: Sacchetti

Parziali: 20-25, 23-27, 28-3, 31-23.

L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù cade in Gara 3 sul campo di un’agguerrita HDL Nardò (102-78). Decisivo a favore dei pugliesi il terzo quarto con un parziale di 28-3. Ora Gara 4 in programma sabato 20 maggio alle 20.45.

La cronaca

Apre le danze Bucarelli da fuori, poi l’ex La Torre riesce a pareggiare (3-3). Botta e risposta tra Da Ros e Parravicini, poi Cantù firma un break di 3-13 che vale il +10 (8-18). Sono Nikolic, Baldi Rossi e Logan a spingere i biancoblù, mentre Nardò fatica a trovare la via del canestro. Reazione dei padroni di casa che si affidano a Smith e Zugno, portandosi sul -5 (18-23). Segue la schiacciata di Nikolic. Al 10’ è 20-25 con il 50% al tiro per i brianzoli.

Nardò morde subito le caviglie degli ospiti e si riporta a -2 (28-30). Break dei locali di 8-5 con la tripla finale di La Torre. Logan dice di no e replica dall’arco (28-33). Donda e Baldasso però impattano sul 33-33. Logan dalla lunetta e Severini da fuori timbrano il 33-38. È sfida tra il professore di Chicago e Parravicini che resta in scia: 37-40. Ancora 5 punti di Logan (tripla e penetrazione) per il 37-45. Per il numero 40 biancoblù sono già 16 punti al 16’. Parziale di 6-7 per Cantù che chiude all’intervallo sul 43-52 (19 di Logan al 20’).

Pugliesi scatenati al rientro in campo grazie a Stojanovic che guida i suoi con un break di 10-0 e ribalta tutto: 53-52. Nikolic dà ossigeno ai brianzoli, ma Borra tutto solo schiaccia da sotto (55-54). I canturini provano a forzare dalla lunga distanza, ma La Torre allunga (57-54). È notte fonda per Cantù che subisce un parziale di 19-2 (62-54). Parravicini in grande spolvero da fuori con tre triple di fila: 68-55. Padroni di casa sulle ali dell’entusiasmo con un parziale di 28-3 che vale il 71-55 della mezz’ora. Acqua S.Bernardo non pervenuta nel terzo periodo.

La quarta frazione si apre con lo 0-5 canturino (71-60). Segue un 6-0 locale, poi ecco la tripla di Nikolic (77-63). Baldi Rossi da fuori, ma Stojanovic c’è (83-66). Sono i titoli di coda, perché Cantù non si riprende più e perde nettamente per 102-78.

