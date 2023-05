QF G3 – Treviglio parte forte e poi controlla, Rimini espugnata

By

La Blu Basket vince la terza gara dei quarti di finale al PalaFlaminio di Rimini e si prende il vantaggio nella serie. Dopo una gara condotta sin dalle primissime battute, i biancoblù resistono ai tentativi di rimonta di Rimini: 72-81 e serie sul 2-1 per la Gruppo Mascio.

Dopo il minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione dell’Emilia Romagna, il primo canestro della partita è una tripla di Tassinari. I lunghi di Treviglio mettono da subito i propri chili a servizio della causa sia in attacco che in difesa. Il quintetto di Finelli procede a velocità doppia: al 10′ è 11-20 grazie al canestro di Bruttini.

Il lungo toscano apre le danze anche nella seconda frazione e Sacchetti ne infila 5 in due azioni. Tra i biancorossi si sblocca Johnson, ma è Clark il re delle triple. Lombardi sfonda il muro dei venti punti di margine e Marini firma il 18-40 (17′). Una leggerezza su rimessa dal fondo costa un fallo antisportivo a Marini: la RivieraBanca incassa e ricuce sino al 30-42 dell’intervallo lungo.

I romagnoli arrivano a -10, ma la reazione della Gruppo Mascio è immediata con tripla di Clark, 2+1 di Marini e un paio di volate in contropiede: controbreak di 10-0. Al 25′ Clark colpisce ancora dall’arco ed è nuovamente massimo vantaggio: 35-57. Rimini non ci sta e, affidandosi alle conclusioni di Landi e Scarponi torna sotto la doppia cifra di ritardo: 52-60 alla terza sirena.

Marcius è sempre presente nel pitturato e raccoglie ogni pallone vagante (11 rimbalzi alla fine), Vitali aggiunge punti alla sua regia. Ma il quintetto di Ferrari con i liberi e la tripla di Landi arriva a due possessi: 65-69 al 36′. Una conclusione di Vitali, i liberi di Clark e la firma di Lombardi conducono definitivamente in porto la gara per la Blu Basket. Ai 27 punti di Johnson, ribatte ancora una volta Clark (4/5 da tre): finisce 72-81 e la Gruppo Mascio si riprende il fattore campo.

Gara4 si gioca ancora a Rimini: alle 18:00 di domenica la Blu Basket si gioca la prima opportunità del passaggio del turno.

RivieraBanca Rimini – Gruppo Mascio Treviglio 72-81 (11-20, 19-22; 22-20, 20-21)

RivieraBanca: Tassinari 11, Johnson 27, Anumba 2, Masciadri 5, D’Almeida 6; Scarponi 7, Landi 13, Bedetti, Morandotti; Sirri ne. All. Ferrari.

Gruppo Mascio: Giuri 5, Clark 18, Marini 14, Lombardi 8, Marcius 15; Cerella 2, Vitali 8, Sacchetti 5, Bruttini 6, Maspero. All. Finelli.

Arbitri: Wassermann di Trieste, Nuara di Treviso, Grappasonno di Lanciano (CH).

UFF.STAMPA BLU BASKET