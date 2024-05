QF G3 – Vigevano domina la gara, Forlì battuta

Elachem Vigevano 1955 – Unieuro Forlì 76-67 (24-9, 20-16, 18-21, 14-21)

Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 20 (5/10, 3/7), Tyler Wideman 14 (4/5, 1/9), Gianmarco Bertetti 14 (1/2, 3/5), Leonardo Battistini 11 (5/8, 0/2), Michele Peroni 9 (0/0, 3/6), Filippo Rossi 5 (1/3, 1/2), Matteo Bettanti 3 (0/1, 1/1), Giacomo Leardini 0 (0/2, 0/0), Marco Ceron 0 (0/0, 0/1), Lorenzo D’alessandro 0 (0/0, 0/0), Kristofers Strautmanis 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Ikeon deonta Smith 9) – Assist: 14 (Gianmarco Bertetti, Filippo Rossi 4)

Unieuro Forlì: Xavier Johnson 19 (3/7, 1/7), Daniele Cinciarini 13 (0/3, 3/6), Todor Radonjic 10 (2/2, 2/5), Davide Pascolo 9 (4/7, 0/0), Fabio Valentini 7 (0/1, 1/8), Federico Zampini 7 (2/4, 0/6), Daniele Magro 2 (1/2, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/1, 0/3), Michele Munari 0 (0/0, 0/1), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/0), Luca Pollone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 27 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Xavier Johnson 10) – Assist: 10 (Federico Zampini 3)

L’Unieuro Forlì lascia gara 3 a Vigevano, al termine di una partita giocata con rotazioni cortissime, causa stop di Luca Pollone, e davanti ad una Elachem che ha messo in campo tanta intensità. Buona la reazione dei biancorossi che dal -20 ricuciono nell’ultimo quarto fino al -9, ma gara 3 è di Vigevano.

Primo tempo difficile per i biancorossi. Dopo un avvio complicato dal 9-0 a firma Smith, Forlì prova a reagire dopo il time out di coach Martino a 7’03” dalla fine del primo quarto. Al rientro in campo i romagnoli trovano i canestri di Zampini e Johnson ed il primo quarto si chiude 24-9. Nei secondi 10′ di gioco i biancorossi accorciano grazie alle giocate di Cinciarini, Pascolo e Johnson, ma gli avversari allungano nuovamente e mandano il match al riposo lungo sul 44-25.

Il secondo tempo si apre con le buone iniziative di Pascolo e Zampini. Forlì prende quindi a segnare con continuità dall’arco, con le bombe importanti di Cinciarini e Radonjic, ma gli avversari rispondono prontamente. L’ultimo quarto inizia con la reazione da parte dei romagnoli che, con buone giocate e una tripla di Valentini a 6’58”, arrivano a -9 dalla formazione lomellina, che però non concede nulla di più, allungando nuovamente sui biancorossi. Forlì non riesce così a completare la rimonta e gara 3 si conclude 76-67. Squadre nuovamente in campo domenica 12 maggio, sempre a Vigevano, con palla a due alle 18.00,mentre Trieste attende alla finestra di conoscere chi sarà la propria avversaria in semifinale.

UFF.STAMPA PALL.FORLI’