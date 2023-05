QF G4 – Pistoia passa a Piacenza e va in semifinale

La Giorgio Tesi Group chiude la serie dei quarti di finale del tabellone “Argento” di A2 per 3-1 passando al PalaBanca di Piacenza nella gara-4 per 81-93 al termine di un match sempre condotto in testa in tutto il secondo tempo, sfruttando le difficoltà di organico dell’UCC (out anche Galmarini dopo l’infortunio in gara-3): grande festa per i tifosi biancorossi presenti in Emilia e adesso Pistoia può iniziare a pensare all’incrocio di semifinale. Top-scorer della serata è Zach Copeland con 32 punti (6/15 da 3) che, di fatto, annulla i 33 punti segnati da Miaschi. Bene anche Varnado (21), Magro che fa sentire il peso nell’area piacentina e Benetti (9): la tripla che ha chiuso i conti della serie messa a segno da un preciso Lorenzo Saccaggi.

PRIMO TEMPO Coach Brienza rimette in quintetto iniziale Daniele Magro e la scelta nel primo quarto paga (6 punti per “Pippo”) ma il mattatore, fin dalla palla a due, è indubbiamente Miaschi che chiuderà i primi 20′ con 5/6 dall’arco dei 6,75. Ed è lui a siglare il massimo vantaggio dei suoi (18-11 al 5′), poi la Tesi Group torna in ritmo con Copeland da fuori e una magia di Pollone sul suono della prima sirena (23-25). A cavallo fra i due quarti Pistoia piazza un parziale di 10-0 rintuzzato da McGusty e Pascolo (27-30) prima di trovare un nuovo massimo vantaggio con Magro (32-40). Piacenza, però, non si dà per vinta e riarma la mano da tre punti: in tre minuti ribalta tutto con un incontenibile Miaschi e all’intervallo lungo è +1 casalingo (45-44)

SECONDO TEMPO La bomba di Saccaggi in apertura di terzo periodo consegna di nuovo il vantaggio alla Tesi Group (45-48) e da lì in poi sarà Pistoia a condurre il match fino a portarlo in porto. I padroni di casa si aggrappano ancora a Miaschi ma, dal 26′ al 29′, si infiamma Copeland che segna 12 punti consecutivi per i suoi (56-64) col prodotto di scuola Reyer con la maglia 11 dell’UCC che non si dà per vinto (62-64 al 29′) ma il coast tu coast sulla sirena del 30′ di Benetti infonde ancora fiducia (64-69 al 30′).

Nell’ultimo quarto la Tesi Group prova ad affondare il colpo contro una UCC che inizia a sentire la stanchezza: Varnado nel traffico e Saccaggi da 8 metri al 35′ scavano un nuovo solco (71-78) ampliato ancora da Jordon e da Zach (73-84) al 37′. I canestri della staffa, infine, li timbrano Magro ed ancora un super “Sacca” da lontanissimo (3/3 da 3 per il play) che possono far scattare la festa. La Giorgio Tesi Group, per il secondo anno consecutivo, è in semifinale playoff.

IL TABELLINO DI UCC ASSIGECO – TESI GROUP 81-93

PARZIALI (23-25, 45-44, 64-69)

UCC ASSIGECO: Gajic 5, Franceschi ne, Miaschi 33, Galmarini ne, Joksimovic ne, Pascolo 12, Querci 6, McGusty 7, Soviero, Sabatini 12, Cesana 6. All.: Salieri

TESI GROUP PT: Benetti 9, Della Rosa, Copeland 32, Saccaggi 9, Del Chiaro 3, Magro 13, Allinei ne, Pollone 2, Varnado 21, Wheatle 4. All.: Brienza

ARBITRI: Lucotti (Milano), Foti (Milano), Cassina (Monza Brianza)

NOTE: Usciti per cinque falli: Querci (PC) al 35′.

