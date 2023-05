QF G4 – Rimini, il sogno finisce. Marini trascina Treviglio in semifinale

RivieraBanca Basket Rimini – Gruppo Mascio Treviglio 63-81 (17-19, 18-28, 12-16, 16-18)

RivieraBanca Basket Rimini: Jazz Johnson 23 (5/7, 3/14), Ursulo D’almeida 9 (3/6, 0/0), Stefano Masciadri 9 (3/4, 1/3), Andrea Tassinari 8 (2/6, 1/6), Simon Anumba 7 (3/5, 0/1), Alessandro Scarponi 5 (1/2, 1/1), Elia Morandotti 2 (1/1, 0/0), Aristide Landi 0 (0/1, 0/4), Francesco Bedetti 0 (0/1, 0/1), David Sirri 0 (0/0, 0/0), Nicolò Baldisserri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 22 7 + 15 (Simon Anumba 7) – Assist: 9 (Andrea Tassinari 4)

Gruppo Mascio Treviglio: Pierpaolo Marini 22 (6/7, 3/4), Aleksandar Marcius 17 (7/7, 0/0), Brian Sacchetti 10 (1/3, 2/5), Eric Lombardi 8 (1/4, 0/1), Marco Giuri 7 (2/3, 1/7), Lorenzo Maspero 7 (2/2, 1/2), Jason Clark 5 (0/3, 1/4), Davide Bruttini 3 (1/2, 0/0), Luca Vitali 2 (1/2, 0/2), Bruno Cerella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 42 12 + 30 (Pierpaolo Marini, Aleksandar Marcius, Jason Clark 8) – Assist: 14 (Luca Vitali 6)

La Blu Basket conquista la terza vittoria con Rimini e guadagna l’accesso per le semifinali playoff. Anche gara4 al PalaFlaminio di Rimini viene condotta in porto dai giocatori di Finelli: il 3-1 per i biancoblù chiude la serie dei quarti di finale.

Lo starting five di gara 4 è lo stesso del precedente incontro giocato al PalaFlaminio con Giuri, Clark, Marini, Lombardi e Marcius. Il punteggio è sempre in equilibrio con le squadre che non vanno oltre il singolo possesso di margine. Nel primo quarto Johnson ne mette dieci, seguito a ruota da Marini (9). Treviglio colpisce da sotto ma è imprecisa da tre. Sono i rimbalzi, nettamente favorevoli ai biancoblù, a far capire quale può essere la chiave del match. La prima sirena suona sul 17-19.

La seconda frazione si apre con Sacchetti e Maspero, autori di 5 punti a testa, ma Rimini resta in scia: 29-29 (15′). Clark spinge sull’acceleratore e i lunghi danno una sostanziosa spallata al match. Marcius porta il vantaggio oltre la doppia cifra: 35-47 Gruppo Mascio a metà match.

Dopo l’intervallo anche Marini torna a colpire (da due e dall’arco) chiudendo un break di 6-23. La difesa di Treviglio stringe le maglie, concedendo solo 12 punti in tutto il terzo periodo. Tassinari cerca una reazione (45-55 al 28′) ma nell’ultimo giro di lancette Marini mette due triple che fissano il punteggio sul 47-63.

L’ultimo quarto viene condotto dalla Blu Basket senza patemi: Vitali, Maspero e Giuri controllano le operazioni, Sacchetti firma il +20 prima del 63-81 sul quale suona l’ultima sirena. Dopo il passaggio a vuoto in gara1, la Blu Basket infila un riscontro di successi con il quale supera Rimini, avversaria di grande valore. Sul parquet del PalaFlaminio è festa per vincitori e vinti. Un applauso va anche ai tifosi biancoblù accorsi ad assistere al match decisivo: anche loro, con la raccolta fondi a favore della popolazione romagnola, hanno segnato un canestro importante e cantato uniti alla tifoseria biancorossa “Romagna mia”.

La Blu Basket torna in campo per le semifinali: gara1 sabato 27, gara2 lunedì 29, sempre al PalaFacchetti con inizio alle 20:30. Avversaria sarà Torino che, a sua volta, ha chiuso a suo favore (3-1) la serie dei quarti di finale con l’Urania Milano.

UFF. STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO 1971