QUARTI COPPA ITALIA LNP: la Vanoli festeggia il ritorno in campo di Pecchia battendo Pistoia

Pistoia ci mette il fisico e la grinta ma la Vanoli con un grande ultimo quarto ricaccia lontano il tentativo di rimonta ospite. Andrea Pecchia torna in campo 276 giorni dopo l’infortunio, contribuendo con punti importanti, rimbalzi e giocate decisive al successo della sua squadra.

Vanoli: Tabu, Eboua, Denegri, Alibegovic, Cannon

Pistoia: Varnado, Saccagi, Wheatle, Copeland, Del Chiaro

1° Quarto: avvio equilibrato con entrambe le squadre che hanno un ottimo ritmo sia in attacco che in difesa. Varnado dalla distanza e le magie di Copeland spingono Pistoia, la Vanoli si affida a Denegri e Cannon. Torna in campo anche Pecchia dopo un lunghissimo stop ma l’appuntamento con il canestro è rimandato: nel finale zampata della Vanoli con Cannon e Caroti dalla lunetta con il primo quarto che si chiude sul 22-19 per i locali.

2° Quarto: Cremona prova la fuga con una tripla di Piccoli ma fallisce i tentativi per scappare: Pistoia timidamente accorcia ma ci pensano Cannon e Tabu con 10 punti in fila a spingere Cremona sul 35-27 al settimo minuto. Ancora la coppia Tabu-Cannon è la forza offensiva della Vanoli mentre Saccagi infila il canestro finale che chiude la prima metà di gara sul 40-32 per la Vanoli.

3° quarto: Pistoia approccia il terzo quarto con super aggressività, recuperi e stoppate in difesa che aprono a contropiedi e canestri con il trio Copeland, Wheatle e Varnado on fire. Pecchia e Denegri rallentano la rimonta degli ospiti ma al sesto minuto Pistoia arriva sul -3. Mobio e Caroti ricacciano lontano gli avversari con due triple pesantissime ma Pistoia va ad un nulla dal definitivo riaggancio. Il terzo periodo si chiude con la Vanoli avanti 56-50.

4° Quarto: una tripla di Alibegovic accende la partita: Varnado replica in acrobazia poi subito Caroti. La Vanoli cerca di difendere la doppia cifra di vantaggio ma Wheatle prima e Varnado poi infilano i canestri che tengono viva Pistoia riportandola al -5 a 4 minuti dalla fine. Tre triple con Tabu, Pecchia ed Alibegovic ricacciano lontano Pistoia facendo volare Cremona sul +14. Finale giocato ad un alto ritmo, la Vanoli chiude con la vittoria 80-67.

I tabellini:

Vanoli Cremona 80-67 Giorgio Tesi GroupPistoia

Vanoli Cremona: Eboua 6, Gallo, Cannon 15, Alibegovic 8, Pecchia 6, Caroti 10, Tabu 10, Vecchiola ne, Denegri 14, Piccoli 3, Mobio 8, Ndizie ne. All. Cavina

Giorgio Tesi Group Pistoia: Della Rosa 6, Copeland 7, Farinon ne, Saccagi 9, Del Chiaro 4, Magro 6, Allinei ne, Pollone 1, Varnado 22, Wheatle 12. All. Brienza