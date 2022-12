QUARTI COPPA ITALIA LNP – Monologo Cantù, Udine spazzata via

Con una facilità disarmante e decisamente inattesa, Cantù spazza via l’Apu Udine e conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. La formazione di coach Sacchetti archivia i conti con un perfetto primo periodo da 22-8, che di fatto leva ogni speranza a una Udine in modalità gita di fine anno. Sugli scudi la prestazione di Bucarelli, top scorer del match con 19 punti a referto.

Cantù: Rogic, Bucarelli,Nikolic, Baldi Rossi, Hunt

Udine: Sherrill, Briscoe,Gentile, Antonutti, Cusin

CRONACA – Una partita senza domani. Al PalaDesio Cantù e Udine si affrontano nello “spareggio” che vale un posto alle Final Four di Coppa Italia. Ospiti senza la new entry Monaldi mentre coach Sacchetti rinuncia all’ormai partente Giovanni Pini. Pronti via ed è subito Acqua San Bernardo show con Hunt e Rogic a firmare il 7-0. Gentile mette i primi punti Apu, ma la tripla di Bucarelli e il canestro di Hunt scavano già il primo solco sul 12-4. Nikolic e Baldi Rossi aumentano il divario, con Udine che insegue sul 18-6. Trama che non cambia con una sola squadra in campo e primo periodo che va in archivio 22-8. Anche il secondo quarto riparte con il monologo canturino in azione, con Stefanelli a firmare il 24-8. Gentile sblocca i friulani, ma Nikolic sale in cattedra firmando il più diciotto che obbliga Boniciolli al timeout. Botta e risposta tra Sherrill e Severini (31-13), con l’inerzia tutta dei lombardi che raggiungono a metà frazione il 38-17 che esplica decisamente quanto sta accadendo in campo dove gli ospiti non riescono a contenere l’uragano brianzolo. L’Apu finalmente prova a mettersi in ritmo piazzando 9-0 di parziale, ma Nikolic e Baldi Rossi ricacciano indietro i bianconeri. Al ventesimo la squadra di casa conduce 49-28. Dopo la pausa lunga si riparte con ancora Cantù che domina e nel giro di tre minuti piazza un break di 13-3 che vale un clamoroso 62-31 a tabellone. Sprazzi di Pellegrino e Briscoe, mentre Bucarelli continua a sfoggiare le sue doti da tiratore con la quinta tripla di serata per il 68-36. Al trentesimo è 72-48. L’ultima frazione è praticamente garbage time: Cantù batte Udine 81-64 e coglie l’undicesima vittoria consecutiva.

MVP BASKETINSIDE.COM: Bucarelli

CANTU’ UDINE 81 64

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 7, Bucarelli 19, Nikolic 11, Baldi Rossi 14, Hunt 10; Berdini 2, Da Ros 4, Severini 7, Brembilla. N.e.: Borsani, Meroni. All.: Sacchetti

Apu Old Wild West Udine: Briscoe 7,Gentile 4, Sherrill 11, Antonutti 12, Cusin 2; Pellegrino 6, Nobile 2, Esposito 4, Gaspardo 11, Palumbo 5, Fantoma. All.: Boniciolli

Parziali: 22-8,27-20, 23-20, 9-16.

Arbitri: Boscolo, Lucotti, Pazzaglia