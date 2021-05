Basket Ravenna-Staff Mantova (17-11; 22-20; 14-13; 17-18)

Basket Ravenna: Rebec, Denegri, Oxilia, Givens, Simioni

Staff Mantova: Weaver, Ceron, Maspero, Ghersetti, Veiderman

Primo quarto

Palla a due vinta da Mantova, che perde palla con Weaver in post basso contro Simioni. La partita è iniziata con ottime difese, con il primo canestro che viene segnato da Denegri con una tripla. Il primo quarto è partito con le difese protagoniste, con Ravenna e Mantova che sono state costrette a tiri molto complessi e palle perse. Al sesto minuto c’è stato l’highlight della gara: una stoppata da dietro da parte di Samme Givens. Dopo oltre 6 minuti di gioco, solo 4 punti per Mantova e 7 per Ravenna. 5 punti di Oxilia, una tripla ed un jumper dalla media, portano i padroni di casa sul 12 a 4. Per Mantova 5 punti consecutivi per Cortese, che ha riportato Mantova sotto di 5 sul 14 a 9. Un 2+1 di Cinciarini, un tiro dalla media di Cortese hanno concluso il quarto, sul 17 a 11 per Ravenna.

Secondo quarto

Cinciarini ad inizio quarto grazie una tripla ha portato Ravenna sul +7, sul 22 a 15, portandosi a 7 punti come Oxilia e Cortese (Mantova). Con un parziale di 5-0 Mantova è stata in grado di riavvicinarsi sul 22 a 20, prima del gancio destro di Chiumenti. A sei minuti dall’intervallo lungo Ravenna entra in bonus, con un fallo di Matic Rebec. A fine quarto Ravenna è riuscita ad allungare grazie ad Oxilia e Cinciarini, portandosi sul +11 sul 37-26. Il quarto termina sul punteggio di 39 a 31 per Ravenna.

Terzo quarto

Il quarto si apre con una tripla degli ospiti da parte di Ceron. Un gancio di Givens ha immediatamente permesso ai padroni di casa di portarsi nuovamente sul +8. Anche il terzo quarto si è aperto come il primo, con ottime difese e brutti attacchi, dovuti anche ai molti falli dati dalle difese aggressive. Nel finale del quarto Mantova è riuscita ad avvicinarsi, portandosi a -5 a 2 minuti dalla fine, prima della tripla di Venuto che riporta i padroni di casa sul +8 e quella successiva di Denegri, che portano Ravenna sul 53 a 42. Il quarto finisce sul 53 a 44.

Quarto quarto

Gli ultimi 10 minuti si aprono con uno splendido alley-oop da parte degli ospiti con Veiderman. Dopo 3 minuti solamente un canestro per i padroni di casa, realizzato da Oxilia, e due per gli ospiti. Per Ravenna attacchi pessimi, con gli ospiti che si portano a -2. Una tripla di Cortese porta Mantova sotto di 1, sul 59 a 58: 21 punti per Cortese, con 3/5 da 3. Nei minuti terminali grosse difficoltà offensive per ambo le squadre: a 33 secondi dalla fine si sblocca Rebec, che con una tripla con un coefficiente di difficoltà molto alta, porta Ravenna sul +5. Una rubata di Venuto chiude la gara, col punteggio finale di 70 a 62. Ravenna ha rovesciato il doppio confronto, avendo perso la gara di andata per 5 punti.

Basket Ravenna: Rebec 9, Buscaroli 0, Simioni 3, Oxilia 11, Maspero 0, Venuto 6, Vavoli 0, Denegri 13, Guidi 0, Chiumenti 9, Cinciarini 16, Givens 3

Staff Mantova: Infante 3, Weaver 0, Bonacini 3, Cortese 21, Maspero 13, Ghersetti 5, Ferrara 2, Lo 0, Veiderman 6, Ceron 9, Mirkovski 0, Ziviani 0

MVP Basketinside: Oxilia