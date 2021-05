Basket Ravenna 85-59 Pallacanestro Trapani (20-15; 26-17; 30-15; 9-12)

Basket Ravenna: Rebec, Denegri, Oxilia, Givens, Simioni

Pallacanestro Trapani: Palermo, Corbett, Tartamella, Renzi, Spizzichini

Primo quarto

Palla a due vinta da Renzi, che consegna la palla nelle mani di Givens che appoggia subito per il vantaggio dei padroni di casa. La partita è iniziata con delle ottime difese, con Trapani a zona, e attacchi poco lucidi. Il primo canestro per gli ospiti è stato segnato da Palermo, con una tripla da 8 metri, dopo quasi quattro minuti: a questo punto Ravenna è a 0-4 da 3. Dopo 6 minuti le squadre son ancora sul 5 pari. Per i padroni di casa, tutti i punti sono di Givens. Una tripla di Cinciarini ed un 2+1 di Chiumenti, con libero sbagliato, hanno permesso a Ravenna di andare sul +4 sul 12 a 8. Il quarto termina sul 20 a 15 grazie alla tripla sulla sirena di Renzi per i padroni di casa.

Secondo quarto

Il quarto si apre con i primi due punti per due stranieri: prima Corbett, poi Rebec. Una azione sbagliata offensivamente ed una scarsa difesa hanno costretto coach Cancellieri a chiamare time out, con Ravenna sopra di 4. Con una tripla di Rebec Ravenna si è portata nuovamente sul +7. In quarto è stato all’insegna degli stranieri, con Givens, Rebec e Corbett a regalare ottime giocate. Per gli ospiti, dopo un ottimo avvio in difesa, le giocate di Rebec hanno di fatto aperto delle voragini nella retroguardia siciliana. Anche l’attacco alterna ottime azioni e altre giocate poco sensate. Grazie agli stranieri, Ravenna si è portata a +14 ad un minuto dalla fine del secondo quarto. Il quarto termina sul 46 a 32 per i padroni di casa. Mattatore del tempo Givens con 19 punti.

Terzo quarto

Il secondo tempo si è aperto con un layup di Palermo, migliore sicuramente degli ospiti. Un super Denegri, dopo un primo tempo difficile, ha portato Ravenna sul +23 sul 61-38. Per gli ospiti un ottimo Renzi dal punto di vista offensivo. Difese e tagliafuori poco incisivi nel terzo quarto. Un libero di Chiumenti porta Ravenna sul 73 a 43, +30 per i padroni di casa. Da metà quarto in poi hanno giocato quasi esclusivamente le riserve. Il quarto finisce 76 a 47 per Ravenna.

Quarto quarto

Quarto che ha avuto poco da dire, con Ravenna che ha giocato tutto il quarto con le riserve. Finisce 85 a 59 per i padroni di casa.

Basket Ravenna: Rebec 10, Buscaroli 1, Simioni 7, Oxilia 2, Maspero 14, Venuto 0, Vavoli 1, Denegri 9, Guidi 2, Cinciarini 8, Chiumenti 10, Givens 21

Pallacanestro Trapani: Basciano 0, Palermo 15, Pianegonda 11, Corbett 5, Miller 0, Tartamella 7, Erkmaa 3, Spizzichini 0, Renzi 13, Milojevic 5

MVP Basketinside: Givens