Ravenna corsara al PalaCarrara, Pistoia è battuta

Õ2 Della Rosa 3; 4 Poletti 15; 11 Del Chiaro n.e.; 12 Fletcher 7; 15 Saccaggi 10; 16 Sims 12; 21 Querci 3; 24 Wheatle 5; 25 Riismaa 6; 33 Zucca 0.

Coach Michele Carrea

0 Rebec 11; 5 Cinciarini 18; 6 Chiumenti 9; 9 Guidi n.e.; 11 Denegri 10; 13 Vavoli 0; 16 Venuto 6; 19 Maspero 0; 23 Oxilia 2; 27 Simioni 3; 45 Givens 17.

Coach Massimo Cancellieri

Arbitri: Dionisi, Foti e Longobucco.

MVP Cinciarini con 18 punti a referto.

La GTG Pistoia entra in campo con uno starting five atipico: Saccaggi, Querci, Fletcher, Wheatle e Sims. Al giovane P/G numero 21 della squadra toscana coach Carrea lascia circa 6 minuti durante i quali mette a referto 3 punti. Per il resto questo primo tempo scorre piuttosto equilibrato senza sfarzi né eccessi da parte di entrambe le squadre, con un gioco fluido e veloce dove al 2′:24″ Saccaggi è il top scorer di Pistoia con 8 punti all’attivo, che si conclude 21-20.

Per i primi 2 minuti e mezzo del secondo quarto nessuna delle due squadre riesce a trovare la retina, quando poi per un errore prima di Fletcher e poi di Poletti, Ravenna riesce a sbloccarsi portartandosi ad un parziale di 24-25 grazie anche a 2 triple di Cinciarini che suggellano il punteggio a 32-35.

La squadra di coach Carrea dopo la pausa lunga entra in campo lasciando spazio a troppi tiri liberi e numerosi rimbalzi persi decisivi. Fletcher non si vede ancora ed a 4:03 dopo tanta pasticciare Ravenna mette la freccia con un parziale di 37-46. Da notare che per i restanti 4 minuti conclusivi i padroni di casa riusciranno a segnare solo 2 punti con un punteggio definitivo di 39-59.

Al secondo minuto dall’inizio di questo ultimo quarto la GTG Pistoia è ormai 6 minuti che non riesce a trovare canestro, dove si vede un Pistoia Basket senza guizzo issar bandiera bianca se pur sbloccandosi in parte gli ultimi minuti di gioco con un gap di 61-76.