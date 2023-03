Ravenna, due punti preziosi sul parquet di Mantova

Staff Mantova – OraSì Ravenna 69-72 (17-23, 13-15, 23-15, 16-19)

Staff Mantova: Giovanni Veronesi 18 (3/6, 3/9), Laquinton Ross 14 (5/10, 0/1), Antonio Iannuzzi 13 (4/6, 0/0), Giga Janelidze 13 (3/5, 1/2), Martino Criconia 9 (0/0, 3/4), Andrea Calzavara 2 (1/2, 0/3), Riccardo Cortese 0 (0/2, 0/8), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0), Keshun Sherrill 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brusini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Laquinton Ross 15) – Assist: 19 (Andrea Calzavara 8)

OraSì Ravenna: Danilo Petrovic 28 (8/9, 4/4), Kendall Anthony 21 (4/9, 3/6), Federico Bonacini 13 (2/8, 3/3), Bernardo Musso 5 (1/4, 1/5), Josip Vrankic 4 (2/5, 0/1), Nicola Giordano 1 (0/3, 0/1), Tommaso Oxilia 0 (0/1, 0/1), Ivan Onojaife 0 (0/1, 0/0), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 8 – Rimbalzi: 26 3 + 23 (Tommaso Oxilia 7) – Assist: 17 (Kendall Anthony 6)

Un successo importante aper l’Orasì Ravenna che sbanca il campo di Mantova per 69-72, in un’altro finale al cardipalma dove la tripla dall’angolo di Petrovic nell’ultimo minuto scala il solco decisivo. Due punti preziosi soprattutto in ottica seconda fase dove verosimilmente il successo odierno andrà a far classifica.