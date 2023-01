Ravenna rimonta e supera Ferrara

By

Si infiamma la lotta salvezza nel girone con la vittoria dei romagnoli alla ‘Giuseppe Bondi Arena’. Ravenna ha la meglio per 75 a 82 dimostrando enorme caparbietà nel rimontare tredici punti di svantaggio nell’ultimo quarto. C’è tanto equilibrio nella prima parte di gara ma nell’ultimo quarto le triple di Campani ed Amici sembavano aver deciso la partita. Ferrara però non segna più dal campo mentre Ravenna esegue bene in attacco. Musso, Anthony e Petrovic segnano da tre mentre i biancoazzurri segnano solo dalla lunetta. Nei possessi decisivi Anthony appoggia a tabellone i dur punti del sorpasso mentre dall’altra parte Cleaves, Amici e Campani gettano al vento diversi possessi e Ravenna conquista due punti pesantissimi.

Tassi Group Ferrara – OraSì Ravenna 75-82 (19-15, 16-19, 23-19, 17-29)

Tassi Group Ferrara: Luca Campani 18 (2/8, 2/3), Andy Cleaves ii 16 (3/3, 1/5), Alessandro Amici 16 (3/7, 2/3), Andrew Smith 12 (6/10, 0/2), Gianmarco Bertetti 5 (2/2, 0/3), Simone Bellan 5 (1/4, 1/2), Tommy Pianegonda 3 (0/0, 1/2), Mihajlo Jerkovic 0 (0/1, 0/1), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cavicchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 24 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Andy Cleaves ii, Andrew Smith 8) – Assist: 18 (Andy Cleaves ii, Gianmarco Bertetti 5)

OraSì Ravenna: Bernardo Musso 21 (5/8, 3/7), Kendall Anthony 15 (4/8, 1/3), Wendell Lewis 14 (4/10, 0/0), Federico Bonacini 13 (1/1, 3/7), Danilo Petrovic 12 (4/6, 1/3), Vittorio Bartoli 5 (2/3, 0/0), Tommaso Oxilia 2 (1/2, 0/1), Nicola Giordano 0 (0/2, 0/1), Ivan Onojaife 0 (0/0, 0/0), Nicola Giovannelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Wendell Lewis 9) – Assist: 18 (Kendall Anthony 6)