Real Sebastiani dominante, Nardò battuta 77-46

Rieti vince anche con Nardò per 77-46 e inanella la terza vittoria consecutiva che consolida ulteriormente il quarto posto. Nardò parte bene ma dal secondo quarto la Sebastiani alza la difesa e in 20 minuti i pugliesi segnano solo 12 punti. Il quarto periodo è di gestione per gli amarantocelesti che conquistano i due punti. Bene Sarto con 21 punti e Johnson a referto con 13 punti. Nel prossimo appuntamento la RSR va a casa della Fortitudo Bologna, domenica 10 marzo alle ore 18:00.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Parravicini la sblocca da tre, 0-3. Hogue fa 2/2 ai liberi, 2-3. Parravicini e Sarto, tre punti a testa, 5-6. Bell’azione reatina che libera Raucci, 7-6. Iannuzzi ne mette due, 7-8. Sarto colpisce ancora da tre, 10-8. Parravicini pareggia mettendone due, 10-10. Sarto impeccabile fin qui dall’arco, 13-10. Stewart appoggia due punti, 13-12. Parravicini penetra e segna, 13-14. Il #2 pugliese ne mette altri tre, 13-17. Stewart da sotto, 13-19. Two & one di Ancellotti, 16-19. 1/2 per Italiano, 17-19. Maspero solo retina da tre, 17-22.

Sanguinetti avvicina i suoi segnando da tre, 20-22. Hogue di prepotenza si va a prendere i due punti, 22-22. Iannuzzi fa 1/2 dai 5.8, 22-23. 2/3 invece per Smith, 22-25. Due punti per Ancellotti, Rieti a -1. Preciso Jazz dalla lunetta, segna i primi due della gara, 26-25. Piccin dall’angolo non sbaglia, 29-25. Altro 2/2 per Johnson dalla lunetta, 31-25. 4 a 3 negli ultimi secondi e il secondo quarto termina 35-28.

SECONDO TEMPO

Johnson e Sarto incendiano il palazzo con due triple, 41-28. Penetrazione e appoggio per Johnson, 43-28. Maspero sblocca Nardò segnando da tre, 43-31. Ancora Sarto da fuori! 46-31. 3/3 ai liberi per il numero 3 reatino, 49-31. Iannuzzi fa 1/2 dai 5.8, 49-32. Anche Spanghero raccoglie il 50% dalla lunetta, Ferrara ne segna due, 50-34. Sta volta Spanghero è preciso, 52-34. Preciso dalla lunetta anche Petrovic, 54-34. Poco dopo il serbo fa 1/2, 55-34. Il +21 Sebastiani accompagna la gara all’ultimo quarto.

Piccin penetra e ne segna due, 57-34. Petrovic tutto solo dall’angolo, una sentenza, 60-34. Anche Italiano da tre, Rieti a +29. Nikolic tutto solo segna da tre, 63-37. Smith, palleggio arresto e tiro, 63-39. Hogue si libera sotto canestro e ne mette due facili facili, 65-39. La Torre dalla media, 65-41. Sanguinetti ne mette un’altra da due, 68-41. Altri due invece per La Torre, 68-43. Petrovic spara da fuori, 71-43. Tecnico alla panchina pugliese, Sarto segna il libero, 72-43. Parravicini da tre gli risponde uno scatenato Sarto da due, 74-46. Piccin brucia la retina da tre, 77-46. Termina così la gara.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs HDL BASKET NARDO’ 77-46 (parziali: 17-22; 18-6; 20-6; 22-12).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 21, Sanguinetti 6, Petrovic 9, Piccin 8, Hogue 6, Ancellotti 5, Johnson 13, Raucci 2, Poom, Italiano 4, Spanghero 3.

Coach: Alessandro Rossi.

HDL BASKET NARDO’: Parravicini 13, Smith 4, Nikolic 3, Iannuzzi 7, Ferrara 2, Baldasso, Stewart 4, Maspero 6, La Torre 4, Donda.

Coach: Luca Dalmonte

NOTE: Al 38′ Hogue (R) uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR