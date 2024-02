Ribaltone finale: Verona sorprende la Fortitudo

Tezenis Verona – Flats Service Bologna 73-70 (23-17; 34-40, 50-61; 66-66) OT

Finale di stagione regolare di grande impatto per la Tezenis Verona, che batte la Fortitudo al termine di 45′ intensi e difensivamente importanti. Bologna paga i 9 punti segnati nei 15′ finali, supplementare compreso. Decisivo Kamari Murphy con 19 punti e 8 rimbalzi e i sigilli deidsivi sul finire dell’overtime.

Ottimo inizio offensivo per Verona: circolazione di palla, equilibrio dentro e fuori area, percentuali alte. La Fortitudo soffre l’energia gialloblù a rimbalzo e ruota male e in ritardo in difesa. Dopo un inizio in equilibrio (6-6), il primo strappo lo danno le triple di Penna ed Esposito. I problemi di falli di Fantinelli tolgono ossigeno alla Flats Service, così DeVoe cesella il +8 (17-9) col tiro pesante. Sono tuttavia Ogden e soprattutto Aradori (due triple) a far risalire la Fortitudo, che fatica a contenere Murphy sotto i tabelloni ma resta attaccata alla partita. Dopo il primo quarto il punteggio è 23-17 per la Tezenis.

Ancora Aradori battezza il terzo quarto con la tripla frontale e Panni replica dopo un paio di buone difese per la parità (22-23). Entra in partita Massone ma è sempre Panni da fuori a corroborare il primo vantaggio bolognese che si allarga a +3 (28-25) a completamento di un break di 11-2. Il parziale si dilata ulteriormente a 16-2 sotto i colpi di Sergio e Freeman per il +8 (33-25) ospite. A ridare colore ai padroni di casa, viceversa molto imprecisi rispetto al primo periodo, ci pensano l’energia di Esposito e di Udom e la carica del pubblico, oltre alla presenza a rimbalzo di Murphy che fissa il nuovo -3 (30-33) scaligero. Ma è ancora l’esperienza degli uomini di Caja a dare impulso a Bologna nel finale: Sergio a rimbalzo offensivo, Aradori col canestro dall’angolo del +6 (40-34) dopo 20′.

Nel primo minuto di terzo quarto Esposito e Murphy salgono a tre falli personali togliendo solidità alla squadra di casa. La Fortitudo con i suoi leader Aradori e Fantinelli sale subito a +15 (49-34). Verona arranca e resta 4′ senza segnare prima del doppio timbro di DeVoe che riaccende il pubblico. Fuoco di paglia perché gli americani della Fortitudo compilano un 6-0 per il +17 (55-38). Qui Verona reagisce, forza palle perse e attacca il ferro: Murphy è il protagonista del finale, risponde a Morgillo e ribadisce a canestro un errore di Stefanelli per il 61-50 Fortitudo al termine del terzo quarto.

Penna e Stefanelli fanno tornare il disavanzo scaligero in singola cifra (54-61) all’inizio del quarto decisivo. La Flats Service subisce la pressione difensiva avversaria, perde un paio di palloni banali e brucia il bonus in poco più di due minuti restando a lungo senza canestri. La difesa di Caja resiste ma dopo 6′ il break locale è 6-0 e la Tezenis torna a -5 (56-61). A smuovere il tabellone ci pensa il solito Aradori: tripla frontale e primo canestro del quarto per il +8 (64-56). Ma qui Verona non molla: Udom (con anche due difese notevoli) e Penna colpiscono da tre, Esposito a mettere benzina, 10-2 e parità (66-66). A 4″ dalla fine l’ultima azione della Fortitudo nelle mani di Bolpin: ferro e overtime.

Dove a scattare è Verona con Udom e DeVoe per il 69-66. Bologna continua nella sua crisi offensiva che non risparmia neppure Aradori. La Tezenis non ne approfitta buttando via qualche occasione favorevole. Bolpin rintuzza ma è Murphy protagonista con quattro punti pesanti e decisivi nel finale.

Tabellini.

Verona: Penna 12, DeVoe 14, Udom 9, Esposito 7, Murphy 19, Massone 2, Stefanelli 6, Gazzotti 2. All.: Ramagli.

Bologna: Fantinelli 6, Bolpin 8, Aradori 22, Ogden 13, Freeman 8, Panni 6, Sergio 5, Conti, Morgillo 2. All.: Caja.