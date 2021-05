Agribertocchi Orzinuovi – Kienergia Rieti 94-63 (19-8, 15-18, 23-17, 37-20)

Agribertocchi Orzinuovi: Anthony Miles 30 (8/13, 4/10), Marco Spanghero 18 (3/7, 4/11), Damian Hollis 16 (5/8, 2/7), Martino Mastellari 13 (0/1, 4/9), Marco Rupil 9 (0/1, 3/3), Giacomo Zilli 4 (2/5, 0/1), Lorenzo Galmarini 4 (2/2, 0/0), Matteo Negri 0 (0/0, 0/3), Joel Fokou 0 (0/0, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0), Ludwig Tilliander 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 4 – Rimbalzi: 43 9 + 34 (Damian Hollis 15) – Assist: 28 (Marco Spanghero 9)

Kienergia Rieti: Dalton Pepper 23 (6/14, 3/13), Steve Taylor jr 18 (2/8, 2/14), Quirino De laurentiis 13 (5/8, 1/1), Riziero Ponziani 6 (3/6, 0/0), Nikola Nonkovic 3 (1/2, 0/1), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 11 / 20 – Rimbalzi: 44 13 + 31 (Riziero Ponziani 14) – Assist: 14 (Quirino De laurentiis 6)

La Kienergia ha affrontato Orzinuovi con orgoglio ma non è bastato. I padroni di casa vincono con margine per 94 a 63.

Difficile commentare un match dove i reatini si presentano a referto in 6 e chiudono la gara in 4, giocando tutto l’ultimo quarto in inferiorità numerica. Un incontro dove il coach Alessandro Rossi aveva già anticipato che l’obiettivo era, per quanto possibile, tutelare i giocatori. Purtroppo ad aggravare la situazione arriva anche l’infortunio di Piccoli, la cui entità si chiarirà al rientro nel reatino e che costringe gli amaranto celesti a giocare tutto l’ultimo quarto in inferiorità numerica. Quest’ulteriore stop si aggiunge a quello di capitan Stefanelli, avvenuto durante l’incontro con Casale Monferrato e che costringerà il giocatore a sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento. Nonostante tutto i ragazzi di coach Rossi scendono in campo e ora si prepareranno per affrontare a stretto giro nuovamente Orzinuovi, per la partita di ritorno che si disputerà domenica 9 maggio alle ore 18:00 al PalaSojourner di Rieti.

Coach Alessandro Rossi: “Posso solo congratularmi con la squadra per lo sforzo che ha profuso. Perché chiaramente venire qui con quattro lunghi e un esterno e giocare tutta la partita in queste condizioni è stato difficile a livello fisico e mentale. Per questo mi sento di essere vicino a tutti loro. Adesso non ci rimane che essere compatti nonostante le enormi difficoltà che stiamo attraversando, perché queste non sono difficoltà comuni, sono difficoltà di natura eccezionale. Speriamo di raggiungere l’obiettivo, anche se probabilmente nella fase successiva, sperando di ritrovare anche alcuni componenti della squadra per tornare competitivi. Si riparte per Rieti uniti con la voglia di affrontare con orgoglio tutto il resto del campionato, caratteristica che ci ha sempre contraddistinto”.

