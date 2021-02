Rieti rialza la testa, Pepper condanna Chieti

Di Paolo Matteucci

Kienergia Rieti – LUX Chieti Basket 1974 77-63 (26-8, 21-17, 18-27, 12-11)

Kienergia Rieti: Dalton Pepper 27 (5/11, 4/8), Quirino De laurentiis 21 (6/8, 1/2), Francesco Stefanelli 17 (2/7, 2/5), Steve Taylor 9 (4/8, 0/5), Riziero Ponziani 2 (1/1, 0/0), Antonino Sabatino 1 (0/1, 0/1), Giacomo Sanguinetti 0 (0/1, 0/3), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/1), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Milos Vujanac 0 (0/0, 0/0), Dorde Marcetic 0 (0/0, 0/0), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 24 – Rimbalzi: 34 14 + 20 (Quirino De laurentiis 9) – Assist: 16 (Steve Taylor 6)

LUX Chieti Basket 1974: Pendarvis Williams 19 (4/6, 1/2), Paulius Sorokas 13 (4/8, 0/3), Davide Bozzetto 11 (3/4, 1/1), Marco Santiangeli 11 (0/0, 2/7), Alessandro Piazza 5 (1/6, 0/3), Giancarlo Favali 4 (2/5, 0/1), Francesco ikechukwu Ihedioha 0 (0/0, 0/0), Mitt Arnold 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Sodero 0 (0/0, 0/0), Mario Bartolucci 0 (0/0, 0/0), Nikola Mijatovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Paulius Sorokas 8) – Assist: 10 (Marco Santiangeli, Alessandro Piazza 3)

MVP: Dalton Pepper.

La ventunesima giornata del campionato di serie A2 maschile, raggruppamento Rosso, vede la compagine reatina della Kienergia Npc Basket ricevere la visita degli abruzzesi della Lux Chieti Basket, un match che si presenta di importanza vitale per entrambe le formazioni. I padroni di casa, attualmente noni in classifica generale, cercano una vittoria per rilanciarsi e per provare ad agganciare l’ottavo posto, ultimo utile per accedere ai play off. Gli ospiti, dal canto loro, dopo il cambio di guida tecnica, sono reduci da due belle ed importanti vittorie. I reatini provano a conquistare i due punti in palio che consentirebbero loro di confermarsi in sesta posizione della graduatoria generale e di tentare l’aggancio alla Top Secret Ferrara.

Nelle file della squadra di Alessandro Rossi, ancora orfana di Alessandro Amici causa infortunio, fanno il loro esordio i due ultimi arrivati: il giovane playmaker Antonino Sabatino e l’esterno Matteo Piccoli.

Kienergia Npc Rieti: Sanguinetti, Stefanelli, Pepper, Taylor, De Laurentiis.

Lux Chieti: Piazza, Williams, Santiangeli, Sorokas, Bozzetto.

Partenza bruciante della Kienergia Rieti. Pepper sembra incontenibile infila un parziale di 7-0, mentre gli ospiti sembrano essere rimasti in panchina. Taylor mette a segno il 9-0 e coach Maffezzoli è costretto a chiamare time out. Williams segna il primo canestro per Chieti dopo 4 minuti e Sorokas con un rimbalzo in attacco accorcia le distanze sul 10-4. Una bomba di Stefanelli e due canestri di Taylor da una parte, due punti a testa per Bozzetto e Williams dall’altra, portano i reatini sul +9 all’8’ (17-8). Rieti spinge ed infila altri 6 punti consecutivi con gli ospiti in chiara difficoltà davanti alla difesa molto aggressiva della Npc. Molte le palle perse per i ragazzi di Maffezzoli che sembrano tutti in serata negativa. Il primo quarto si chiude, dopo altri 5 dei padroni di casa, sul 26-8.

Si riparte con le due squadre un po’ contratte. Quattro palle perse consecutive, due per parte e primi due minuti con il punteggio bloccato. È ancora Pepper, con 5 punti consecutivi, a sbloccare la situazione ed a portare i padroni di casa al massimo vantaggio sul 31-8. La partita sembra essere un monologo. La Kienergia continua a trovare con facilità la via del canestro mentre gli abruzzesi sono in evidente difficoltà. De Laurentiis, Stefanelli e Pepper segnano ancora ed il vantaggio si dilata fino al +29 del 16’. I primi segni di reazione da parte della Lux Chieti arrivano da parte di Favali e Williams (4 punti a testa). Rieti non segna per 3 minuti e Chieti accorcia le distanze sul 45-25. Nelle battute finali del quarto 2 liberi di De Laurentiis mandano le squadre all’intervallo lungo sul 47-25 in favore dei padroni di casa.

In avvio di ripresa Williams prova a prendere per mano i suoi nel tentativo di accorciare, ma sono ancora Pepper e Stefanelli a consolidare il vantaggio dei reatini. Santiangeli, dopo un primo tempo anonimo, segna 8 punti consecutivi e risponde a Pepper che ne aveva appena messi a segno 7 (63-39). Anche Sorokas sembra destarsi e dopo un paio di minuti convulsi, ma senza segnature, infila 8 punti coadiuvato da Bozzetto (5 punti con una bomba allo scadere) che consente a Chieti di rientrare in partita e di chiudere il terzo parziale sul -13 (65-52).

L’inizio dell’ultima frazione vede Rieti in difficoltà con 3 palle perse consecutive nei primi due minuti mentre Sorokas continua a segnare dalla lunetta e porta gli ospiti sul-10 al 32’ (65-55). Stefanelli segna da 3 punti e poi recupera un rimbalzo difensivo; Williams vola in contropiede al 34’ (68-57), Pepper raggiunge quota 26 punti personali e De Laurentiis cattura 2 rimbalzi consecutivi in attacco ma Sabatino spreca sulla rimessa regalando palla a Sorokas. Ancora un paio di minuti caotici con palle perse da entrambe le parti fino ai 4 punti consecutivi di De Laurentiis che al 37’ rimette Rieti sul +17 (74-57). Sorokas schiaccia e Santiangeli fa 2/2 dalla lunetta (74-61); risponde De Laurentiis anche lui dalla lunetta, poi una serie di tiri sbagliati da entrambe le parti fino al tiro libero di Pepper ed al canestro di Bozzetto che fissano il punteggio finale sul 77-63 per la Kienergia Npc Rieti.