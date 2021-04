Di Paolo Matteucci

Torna in campo la formazione della Kienergia Npc Rieti che, in un incontro valevole come recupero della diciassettesima giornata del raggruppamento Rosso, riceve la visita della Top Secret Ferrara. Gli ospiti, attualmente al quinto posto della classifica a 4 punti dall’Eurobasket Roma, rappresentano una delle realtà più interessanti del girone Rosso e, con ancora 3 gare da disputare, possono tentare l’aggancio al quarto posto della graduatoria. Tra le file della Top Secret da segnalare la presenza di Niccolò Filoni, lo scorso anno protagonista nel roster della Npc.

I reatini, dal canto loro, sono a caccia di due successi nelle rimanenti due gare da disputare, nell’estremo tentativo di rimanere agganciati alla corsa per i playoff, ma soprattutto per raggiungere la salvezza matematica già al termine della prima fase. Nelle file della Kienergia fanno il loro rientro l’americano Dalton Pepper, dopo un’assenza durata la bellezza di 4 partite ed Alessandro Amici, che ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per oltre un mese.

Kienergia Npc Rieti: Sanguinetti, Stefanelli, Piccoli, Ponziani, Taylor

Top Secret Ferrara: Panni, Vencato, Dellosto, Pacher, Fantoni.

Rieti – I padroni di casa partono subito bene con un canestro dalla lunga di stanza di Taylor ed uno dalla media per Piccoli, dopo un bel rimbalzo in attacco di Ponziani. Per Ferrara risponde Fantoni con un tiro libero ed una bomba di Pacher che porta il punteggio sul 5-4 al 3’. Ancora Piccoli e Taylor muovono il punteggio per Rieti, mentre Pacher infila la seconda bomba consecutiva che consente agli ospiti di rimanere in scia ai ragazzi di coach Rossi (9-7 al 5’). La Npc prova ad allungare approfittando dei primi cambi della panchina ferrarese; Ponziani e Taylor consentono ai bianchi di casa di raggiungere il +6 sul 13-7 al 7’. Immediata la reazione dei ragazzi di coach Marco Carretto. Vencato, Fantoni ed ancora una tripla di Zampini, la terza per gli ospiti, riportano Ferrara avanti sul 13-14 al 9’. Fantoni e Panni da una parte, Sabatino e Stefanelli con una canestro da 3 allo scadere, dopo un altro rimbalzo in attacco di Piccoli, mandano le squadre al primo mini intervallo sul 18-18.

Il secondo quarto parte con due bombe dei padroni di casa (Sabatino e Stefanelli) a cui risponde Zampini; Fantoni accorcia ancora ma le due formazioni trovano con difficoltà la via del canestro. La Top Secret con Pacher, autore di 10 punti nei primi 20 minuti, trova ancora il vantaggio al 17, sul 26-27. Rieti tenta ancora l’allungo con un canestro di Taylor e 2 dalla lunga distanza per Stefanelli che permettono ai reatini di portarsi sul + 6 al 19’ (34-28 al 19’). Finale di quarto ad appannaggio degli ospiti che, con un parziale di 6-0 firmato da Baldassarre e Pacher, riportano il punteggio in parità 34-34 al suono della sirena.

Al ritorno in campo dopo l’intervallo lungo Ponziani realizza due canestri di fila in meno di un minuto e Taylor porta Rieti sul +4 (40-34). Ferrara è sempre lì ed in meno che non si dica si porta di nuovo in parità sul 40-40 al 24’. Stefanelli va ancora a segno da 3 punti ma Baldassarre e Zampini riportano avanti Ferrara al 26’ (43-44 al 25’). Tocca a Piccoli andare a segno da 3 punti, imitato immediatamente da Zampini. Sanguinetti ne mette 5 di fila ed i padroni di casa si riportano avanti di 3 (50-47 al 28’); Hasbrouk segna 4 punti in un amen e Ferrara è di nuovo avanti (50-51) ma sbaglia un tiro libero, mentre Dellosto consegna ai suoi il +3 sul 50-53 ad un minuto dal termine della frazione. La Npc non demorde ed in un solo minuto segna 8 punti, triple di Pepper e Sanguinetti, canestro allo scadere del solito Stefanelli.

Le due squadre si presentano in campo per l’ultimo quarto con Rieti avanti di 5 lunghezze (58-53). I padroni di casa sembrano averne di più nonostante Ferrara provi ancora una volta a reagire all’ennesimo allungo dei ragazzi di coach Rossi e Panni sigla il -6 al 33’ (65-59 Npc). Gli ultimi 7 minuti permettono ai padroni di casa prima di allungare sul 70-59, con i canestri di Ponziani e Sanguinetti e dopo di sigillare la vittoria ancora con Sanguinetti e De Laurentiis. La Kienergia si impone con pieno merito con il punteggio finale di 79-67, al termine di una gara piacevole e ben giocata e tiene accesa la speranza di conquistare nono posto finale.

MVP: Francesco Stefanelli.

Kienergia Npc Rieti: Sanguinetti 15, Stefanelli 18, Piccoli 7, Ponziani 10, Taylor 11, Amici, Pepper 6, De Laurentiis 7, Sabatino 5. Allenatore: Alessandro Rossi.

Top Secret Ferrara: Hasbrouck 4, Baldassarre 6, Ugolini, Zampini18, Panni 9, Vencato 3, Fantoni 10, Dellosto 2, Pacher 15, Basso, Filoni. Allenatore: Spyro Leka.